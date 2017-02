UOMINI E DONNE/ Anticipazioni: Gemma Galgani, finale a sorpresa per la dama? (Trono Over)

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI TRONO OVER: FINALE A SORPRESA PER GEMMA GALGANI? – Gemma Galgani, dopo sette anni, potrebbe presto ricevere una bella sorpresa. La dama del trono over di Uomini e Donne sta vivendo una fase bella della sua vita accanto a Michele D’Ambra, il cavaliere che, nonostante sia più giovane di 18 anni, sembra molto preso dalla dama. Gemma e Michele, infatti, sono stati beccati più volte insieme e la dama sui social sfoggia tutta la sua gioia. Michele, invece, sta rispondendo alle critiche dei fans invitandoli a non dare giudizi affrettati ma ad aspettare la fine della stagione prima di commentare la storia tra lui e Gemma. A maggio, dunque, la Galgani annuncerà il suo addio alla trasmissione? Il finale di stagione potrebbe riservare un bel regalo alla dama che continua a sognare il suo principe azzurro e che, forse, potrebbe averlo trovato in Michele D’Ambra. I fans, tuttavia, non credono ancora alla storia tra Gemma e Michele e sono convinti che nelle prossime registrazioni del trono over la Galgani tornerà a puntare il dito contro Giorgio Manetti che, nelle ultime ore, si è fatto immortalare in compagnia di Barbara De Santi, la nemica di Gemma. Quale sarà, dunque, il futuro della Galgani? Michele e Gemma lasceranno insieme la trasmissione per vivere la loro storia lontano dalle telecamere? Lo scopriremo presto.

© Riproduzione Riservata.