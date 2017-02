UOMINI E DONNE / Anticipazioni, Luca Onestini furioso con Soleil Sorgè? La corteggiatrice beccata con l’ex di Giulia Latini (Trono Classico)

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI: LUCA ONESTINI FURIOSO CON SOLEIL SORGE’, LA CORTEGGIATRICE BECCAOTA CON L’EX DI GIULIA LATINI – Il trono di Luca Onestini s’infiamma. Il tronista di Uomini e Donne è rimasto con due sole corteggiatrici ovvero Giulia Latini e Soleil Sorgè. Le due ragazze piacciono al tronista allo stesso modo anche se per Soleil c’è più attrazione fisica. Tuttavia, la scelta di Luca Onestini potrebbe essere seriamente in dubbio. Colpa di un ex fidanzato che non fa stare tranquillo l’ex corteggiatore di Clarissa Marchese. Giulia Latini, infatti, continua a mantenere un rapporto con il suo ex con la quale è stata beccata pochi giorni fa. La cosa ha già messo in allarme Luca Onestini che ha chiesto alla corteggiatrice d’interrompere i rapporti con l’ex fidanzato. In tutto questo, però, si inserisce Soleil Sorgè. Il motivo? La 22enne che sta facendo discutere per l’atteggiamento sexy e sensuale con cui si rapporta a Luca è stata beccata proprio con l’ex fidanzato di Giulia. Cosa ci facevano insieme Soleil e l’ex fidanzato della Latini? Come svela il sito Anticpazioni.tv, però, la foto è scomparsa dai social dopo poco tempo. LA giovane, dunque, sta cercando di scoprire i segreti della sua rivale per passare in pole position? Ad oggi, infatti, la preferita di Luca resta Giulia a cui ha regalato anche il suo primo bacio da tronista. Nonostante l’attrazione fisica per Soleil, Luca è molto affascinato dalla dolcezza e dalla bellezza acqua e sapone di Giulia. Il punto, però, è: Luca Onestini come reagirà di fronte alle foto di Giulia e Soleil con l'ex fidanzato della Latini? I fans sperano che tutto venga chiarito e che Luca non mandi a monte il suo trono per questo.

© Riproduzione Riservata.