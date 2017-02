UOMINI E DONNE/ Anticipazioni: due nuovi tronisti in arrivo? Ecco i nomi (Trono Classico)

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI E NEWS: DUE NUOVI TRONISTI IN ARRIVO, ECCO I NOMI – Nelle prossime registrazioni del trono classico di Uomini e Donne potrebbero esserci clamorosi colpi di scena. Con il trono di Manuel Vallicella in bilico, quello di Sonia Lorenzini a rischio e quello di Luca Onestini che potrebbe finire presto essendoci solo due corteggiatrici, Soleil Sorgè e Giulia Latini, sul trono potrebbero arrivare presto nuovi protagonisti. La redazione di Uomini e Donne, infatti, non vuole rischiare di trovarsi impreparata e di fronte alla possibilità che gli attuali troni finiscano prima del previsto, sta vagliando i nomi di quelli che potrebbero essere i nuovi tronisti di Uomini e Donne. Al momento sono due i nomi più gettonati e che stanno già scatenando l’entusiasmo dei fans pur non essendoci alcuna ufficialità. Il primo nome è quello di Alessandro Schincaglia che potrebbe aver già registrato il video di presentazione. Alessandro, infatti, è stato beccato in compagnia della redazione di Uomini e Donne in partenza per Roma. Il suo ritorno in trasmissione, dunque, sembra scontato. Alessandro, però, tornerà per corteggiare Sonia o per sedere accanto alla Lorenzini come tronista? L’altro nome è quello di Andrea Melchiorre che i fans di Uomini e Donne sperano di vedere sul trono dalla fine della sua relazione con Valentina Dallari. Il momento del ritorno in trasmissione di Andrea nelle vesti di tronista potrebbe essere finalmente arrivato. Ufficialmente single, Andrea Melchiorre sarà l’uomo su cui punterà la redazione per portare a casa la seconda parte della stagione? Per il momento si tratta di indiscrezioni non ancora confermate.

