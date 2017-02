UOMINI E DONNE / Anticipazioni, il duro sfogo di Claudio Sona: fans preoccupati (Trono Classico)

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI: CLAUDIO SONA SI SFOGA, FANS PREOCCUPATI – Dopo aver partecipato a Uomini e Donne entrando nella storia del programma di Maria De Filippi come il primo tronista gay, Claudio Sona ha perso la privacy di cui godeva. Nel programma di Maria De Filippi, infatti, Claudio Sona, oltre ad aver trovato l’amore di Mario Serpa ha raccolto fama e visibilità. Non c’è luogo, infatti, in cui vada senza essere riconosciuto dai fans che, puntualmente, gli chiedono foto e autografo. La mancanza di privacy è una delle cose che più pesa a Claudio Sona. Il tronista gay, così, si è lasciato andare ad un sfogo nel corso di una recente intervista. “A me che ho sempre avuto una vita molto dinamica (…) è venuta a mancare la privacy. E questo, certamente, è un cambiamento negativo. Cerco di essere sempre carino con tutti, perché fondamentalmente fa piacere avere questo riscontro da parte della gente che, anche solo incontrandoti per strada ti dimostra affetto; peraltro è una normale conseguenza per chi, come me, ha scelto di raccontarsi in TV. Però certe cose, come ad esempio gli appostamenti sotto casa, son sincero, li trovo fastidiosi. (…) Mi sono reso conto che è come se i riflettori sulla nostra vita non fossero mai spenti”, ha dichiarato l’ex tronista. Se da una parte, dunque, Claudio Sona non è felice per la popolarità raggiunta, dall’altra è al settimo cielo per l’amore con Mario Serpa che procede a gonfie vele.

