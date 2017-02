Uomini e Donne Oggi / Quale trono va in onda, classico o over? Sospetti e una forte polemica dal pubblico

Uomini e Donne, oggi va in onda la prima parte del Trono Classico: Sonia Lorenzini sempre più in difficoltà (oggi 10 febbraio 2017) - La settimana di Uomini e Donne si conclude oggi con una nuova puntata del Trono Classico. Anche oggi è presente Mario Serpa in studio, mentre Maria parte con Sonia Lorenzini che si scusa per il linguaggio usato nell’ultima puntata. Chiede allora a Mario se ha portato le prove dell'accordo con Federico, lui dice di no e Sonia sbotta, dichiarando allora che può starsene a casa se non può dare prova delle sue accuse, scatenando con un lui un forte dibattito. Maria lancia un filmato che mostra quanto Sonia sia rimasta male di queste accuse e qui la vediamo proprio chiarire con Federico, che alla fine l'abbraccia mentre lei lo ringrazia. Tina trova la reazione della tronista esagerata, intanto riprende anche la conflittualità fra Sonia e Mario. Lei lo accusa di averla infangata e in sua arriva anche Jack, mentre Gianni Sperti mostra qualche dubbio sulla questione e sulla buona fede della tronista. Va così in onda proprio l'esterna di Sonia con Federico. I due si incontrano alla stazione di Roma, lei le porta i fiori e poi si va in un locale dove, inevitabilmente, si torna a parlare delle accuse di Mario. Poi l'atmosfera si distende con abbracci e finale passeggiata alla fontana di Trevi.

Uomini e Donne,, Trono Classico: nuovi indizi sull'accordo tra Sonia e Federico (oggi 10 febbraio 2017) - Gianni non nasconde, vedendo l’esterna, di essere prevenuto; invece Sonia dichiara di aver pensato anche di eliminarlo, ma gli interessa e non vuole mandarlo via senza conoscerlo bene. Va allora in onda l'esterna Emanuele, lui la sorprende in albergo e lei è palesemente felice; poi scendono nella hall a parlare e l’argomento non può essere che l’accusa di Mario. Emanuele è dispiaciuto e dubbioso, ma in studio dichiara che Sonia gli piace molto. Nasce uno scontro con il rivale Federico che, secondo Emanuele, è qui solo per pubblicità, visto che un'altra sue frase - "Non sono rimasto folgorato da Sonia, ma è una ragazza che potrebbe piacermi" - accende ulteriori dubbi su di lui. Anche Giovanni concorda con Emanuele, poi parte l'esterna con Mirko e, anche qui, si parla di Mario. Lui poi le dona un bracciale e in studio confessa di essere stato davvero molto bene con lei. Tina nota che Federico non ha battuto ciglio alla visione delle esterne e non cambia mai espressione, ma lui nega. Ma è Jack a dare un ulteriore indizio del possibile accordo tra Sonia e Federico: dice di avere visto dei “like” della tronista alle foto di lui sul suo profilo. Lei spiega come e quando è successo, non si sono mai sentiti e ammette di avere gli stessi dubbi dello studio ma il tempo smaschererà le falsità, lo studio è in subbuglio .

