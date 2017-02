Uomini e donne/ Sonia Lorenzini, ecco le foto di Federico Piccinato a cui metteva i like: la tronista lascerà Maria De Filippi?

UOMINI E DONNE, SONIA LORENZINI: ECCO LE FOTO DI FEDERICO PICCINATO A CUI METTEVA I LIKE - Si è fatto un gran parlare a Uomini e Donne delle foto di Federico Piccinato a cui Sonia Lorenzini metteva like ancor prima di arrivare sul trono e quindi di conoscere il giovane nelle vesti di corteggiatore. Gli scatti in questione che vedono protagonista l’amico di Andrea Damante e Lucas Peracchi lo ritraggono sempre a petto nudo ed è forse il suo fisico scultorio ad aver attirato l’attenzione della tronista mantovana. I like della discordia risalgono alla scorsa estate, quando il veronese pubblicava foto che lo ritraevano in piscina, al mare, sul letto e nel bel mezzo di una lampada (clicca qui per vederle su bitchy.it). Sonia Lorenzini intanto ha ammesso di essere molto in difficoltà nel continuare il suo percorso a Uomini e Donne dopo il trambusto creatosi a causa di questi like che creerebbero una connessione tra lei e Federico precedente al programma. La sua conoscenza con Federico è diventata infatti protagonista di ferventi discussioni in studio e in esterna.

UOMINI E DONNE, SONIA LORENZINI: CONTINUERÀ IL SUO PERCORSO A UOMINI E DONNE? ECCO COM’È SCOPPIATO IL CASO SU LEI E FEDERICO - Galeotti furono i like e ora Sonia Lorenzini poterebbe decidere di lasciare Uomini e Donne a causa della polemica sulla sua conoscenza con Federico Piccinato che risalirebbe a prima dell’inizio del programma. A muovere le accuse contro di lei è stato Mario Serpa, ex corteggiatore di Claudio Sona e ora suo compagno. Nella scorsa puntata del people show condotto da Maria De Filippi, Mario ha infatti riportato una confidenza rivelata da un conoscente di Federico Piccinato, svelando un accordo fuori dal contesto televisivo che ci sarebbe tra Sonia e il corteggiatore. La tronista pare far fatica a reggere la pressione derivante da queste insinuazioni e questa crisi potrebbe mettere a rischio la permanenza nel programma di Piccinato. Parlando con Federico la tronista ha infatti ammesso che se non riuscirà a dimostrare la sua estraneità alle accuse, sarà costretta ad eliminarlo. Sonia ha però affermato anche di avere un interesse per lui, complicando ulteriormente la situazione. Intanto Mario Serpa continua a dubitare della buona fede della tronista.

