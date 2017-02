VINCITORE NUOVE PROPOSTE 2017 / Finale, Chi ha vinto? Lele, Maldestro, Francesco Guasti e Lamacchia pronti a darsi battaglia (Festival di Sanremo)

SANREMO 2017, VINCITORE NUOVE PROPOSTE: CHI HA VINTO? I QUATTRO FINALISTI AL FESTIVAL (OGGI, 10 FEBBRAIO) - Si avvia verso la conclusione la gara delle Nuove Proposte in questo Festival di Sanremo 2017: oggi, venerdì 10 febbraio, andrà in scena la finalissima di categoria, durante la quale si scontreranno i quattro concorrenti che - tra gli otto di partenza - sono riusciti a passare i turni eliminatori. Lo scorso 8 febbraio, sul palco dell'Ariston, si sono esibiti Marianne Mirage ("Le canzoni fanno male"), Braschi ("Nel mare ci sono i coccodrilli"), Leonardo Lamacchia ("Ciò che resta") e Francesco Guasti ("Universo"), mentre ieri sera - giovedì 9 febbraio - c'è stato spazio per le performance di Veronica Farinacci ("Insieme"), Tommaso Pini ("Cose che danno ansia"), Maldestro ("Canzone per Federica") e Lele ("Ora mai"), reduce dall'ultima edizione di Amici (insieme a Sergio Sylvestre e Elodie Di Patrizi, che invece gareggiano nei Big). A darsi battaglia in prime time ritroveremo solo Leonardo Lamacchia, Francesco Guasti, Lele e Maldestro, per una finalissima tutta al maschile: chi riuscirà ad aggiudicarsi il titolo di vincitore? Le esibizioni delle Nuove Proposte hanno aperto la kermesse sanremese: sarà così anche stasera? Chi freme di avere finalmente il verdetto ci spera...

SANREMO 2017, VINCITORE NUOVE PROPOSTE: CHI HA VINTO? IL TIFO PER LELE, EX CONCORRENTE DI AMICI (OGGI, 10 FEBBRAIO) - Tra coloro che si contenderanno la finale delle Nuove Proposte al Festival di Sanremo 2017 c'è anche Lele, ex concorrente di Amici, proprio con Elodie Di Patrizi e Sergio Sylvestre. Il giovanissimo talento che arriva dritto dritto dalla scuderia di Maria De Filippi è pronto a rimettersi in gioco in prime time oggi, venerdì 10 febbraio, replicando tutte le emozioni provate durante il debutto di ieri. "Felicità, paura, emozioni e ansia" ha infatti scritto sulla propria pagina Instagram Lele, per poi aggiungere "non manca nulla. Non vedo l'ora. Sono felice e orgoglioso. Grazie, a prescindere #sanremo2017 @sonymusicitaly @enricocoveri_official". Più tardi, invece che il turno eliminatorio, dovrà giocarsi la possibilità di salire sul primo gradino del podio delle Nuove Proposte a Sanremo: sarà sua la vittoria? Clicca qui per vedere il post di Lele direttamente dalla sua pagina Instagram ufficiale.

© Riproduzione Riservata.