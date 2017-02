VIRGINIA RAFFAELE/ Video: Carla Fracci, Donatella Versace e Belen Rodriguez pronte a invadere il Festival? (Sanremo 2017, quarta serata 10 febbraio)

VIRGINIA RAFFAELE, VIDEO: L'IMITAZIONE DI CARLA FRACCI A SANREMO (FESTIVAL DI SANREMO 2017, OGGI 10 FEBBRAIO) - Virginia Raffaele è pronta a invadere ancora una volta il Festival di Sanremo 2017 con le sue spassose imitazioni: Carla Fracci, Donatella Versace e Belen Rodriguez sono solo tre dei personaggi in cui la comica è maestra (ricordiamoci di Sabrina Ferilli). Dopo alcuni dubbi, Virginia Raffaele torna all'Ariston stasera, venerdì 10 febbraio 2017, e ci si chiede se porterà qualcuna delle sue vecchie imitazioni oppure ci delizierà con qualcosa di nuovo (c'è chi dice che potrebbe portare Melania Trump), ma intanto facciamo un tuffo nelle riuscitissime performance dello scorso anno. Virginia Raffaele nei panni di Carla Fracci è stata forse una delle imitazioni più riuscite della comica, che è riuscita a rendere e a esasperare alla perfezione la grande ballerina italiana, direttrice del Teatro dell'Opera di Roma. Ancora oggi Carla Fracci, nonostante l'età, continua a ballare ed è stato proprio questo su cui ha puntato Virginia Raffaele. Clicca qui per vedere il video.

VIRGINIA RAFFAELE, VIDEO: L'IMITAZIONE DI BELEN RODRIGUEZ A SANREMO (FESTIVAL DI SANREMO 2017, OGGI 10 FEBBRAIO) - Lo scorso anno a Sanremo Virginia Raffaele è stata anche Belen Rodriguez: punto forte dello sketch? La voglia di apparire della bellissima showgirl argentina, che è stata resa perfettamente da Virginia Raffaele - che non ha nulla da invidiare a Belen Rodriguez - che tra l'altro aveva apprezzato l'esibizione: "Virginia è un'artista eccezionale e una persona molto intelligente. Però secondo me dovrebbe studiare meglio la mia voce, perché sembra quella di Michelle Hunziker. Il resto è perfetto perché ha un fisico e due gambe strepitose, ma non deve fare troppo la dieta se no perde i glutei. E vorrei ricordarle che non sono così stupida", erano state le parole della showgirl argentina in merito, in esclusiva a Repubblica. Virginia Raffaele tornerà ad imitare Belen stasera, 10 febbraio, sul palco dell'Ariston? Clicca qui per vedere il video.

VIRGINIA RAFFAELE, VIDEO: L'IMITAZIONE DI DONATELLA VERSACE A SANREMO (FESTIVAL DI SANREMO 2017, OGGI 10 FEBBRAIO) - Un'altra delle imitazioni di Virginia Raffaele apprezzate da tutti è stata quella della famosa stilista Donatella Versace, dove ha fatto continue allusioni ai numerosi interventi di chirurgia estetica cui la donna si è sottoposta. Ad apprezzare la sua imitazione anche la stessa stilista che, come gli altri, ha replicato subito dopo con tweet: "Virginia vieni a farmi da controfigura? Sono sempre piena di appuntamenti e potresti aiutarmi! Ma mi chiedo, dove erano i miei boys", ha scritto Donatella Versace pubblicando una foto in cui era circondata dai ragazzi con cui ama stare durante il giorno. Un successo quello della comica che potrebbe replicarsi anche stasera, anche se non sappiamo ancora quali imitazioni porterà. Si dice o Melania Trump o Virginia Raggi, la sindaca di Roma: reagiranno allo stesso modo delle signore qua sopra? Clicca qui per vedere il video dell'imitazione di Donatella Versace.

