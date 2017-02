Virginia Raffaele lascia Amici, perchè? / Abbandona il serale per un'importante motivo…

Virginia Raffaele lascia Amici di Maria De Filippi: l'imitatrice non ci sarà al prossimo Serale e tutto per un nuovo show tutto suo - Virginia Raffaele non sarà presente nella prossima (e ormai vicina) edizione del Serale di Amici di Maria De Filippi. Dopo essere stata una delle punte della parte finale del talent di Canale 5, l'imitatrice lascia lo show e lo fa per una motivazione molto importante. Sta infatti per arrivare su RaiTre un programma tutto suo, un woman show del quale Virginia sarà una e grande protagonista. L'indiscrezione è stata data qualche tempo fa dal settimanale Nuovo Tv, dove è stato appunto annunciato: “La comica ed imitatrice ha rifiutato l’offerta di partecipare al serale di Amici a causa dei suoi numerosi impegni professionali, sembra decisa a mettere in campo tutte le sue capacità per conquistare il pubblico di RaiTre“. La Raffaele, quindi, lascia Amici in quanto impegnata nella preparazione e poi nella conduzione di uno show tutto suo che andrà in onda prossimamente su RaiTre.

Virginia Raffaele lascia Amici: l'imitatrice pronta ad approdare su RaiTre con uno show tutto suo -Quella dello show che la vedrà unica protagonista non è, tuttavia, una notizia del tutto nuova. Proprio qualche tempo fa è stata proprio Virginia Raffaele ad annunciare: “Non so niente ancora di questi progetti, è ancora presto per parlarne, posso solo anticiparvi che al mio one womann-show inviterò tanti amici e cercherò di costruire uno spettacolo su misura”. Le sue imitazioni, ormai famosissime e molto apprezzate, diventerann insomma uno show: da Belen Rodriguez a Carla Fracci passando da Sabrina Ferilli, Virginia ci farà gustera tutti i suoi cavalli di battaglia in una salsa tutta nuova. In attesa di questo nuovo show, Virginia Raffaele è pronta a tornare al Festival di Sanremo 2017 per la quarta serata.

