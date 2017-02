WARM BODIES/ Su Italia 1 il film con Nicholas Hoult e Teresa Palmer, alla regia Jonathan Levine (oggi, 10 febbraio 2017)

WARM BODIES, IL FILM IN ONDA SU ITALIA 1 OGGI, 10 FEBBRAIO 2017: IL CAST - Warm Bodies, il film in onda su Italia 1 oggi, venerdì 10 febbraio 2017 alle ore 21.10. Una pellicola dal genere sentimentale, commedia e horror che è stata pubblicata nel 2013 e diretta dal regista Jonathan Levine si basa sull’omonimo romanzo scritto da Isaac Marion. La sceneggiatura è affidata allo stesso regista. I protagonisti principali della vicenda, uno zombie e una giovane ragazza umana, vengono interpretati rispettivamente da Nicholas Hoult e da Teresa Palmer. In questo film possono essere riscontrati numerosi riferimenti all’opera di Shakespeare intitolata Romeo e Giulietta, come l’amore ostacolato dalla figura paterna della ragazza o varie scene del film stesso. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

WARM BODIES, IL FILM IN ONDA SU ITALIA 1 OGGI, 10 FEBBRAIO 2017: LA TRAMA - La storia inizialmente si concentra sulla vita dello zombie R, che passa la maggior parte del tempo a girovagare tra edifici abbandonati, macerie e mezzi distrutti insieme ad altri zombie e al suo amico M, con cui riesce a comunicare di tanto in tanto utilizzando grugniti e versi di vario genere, e in rari case alcune parole. A causa della sua condizione, R ha un continuo desiderio di carne umana, con una particolare predilezione per i cervelli, che riescono a fargli provare la sensazione di essere ancora vivo oltre a fargli acquisire tutti i ricordi del precedente proprietario. Durante una delle solite giornate passate a girovagare avrà modo di incontrare e attaccare una squadra di esplorazione di una zona fortificata dove le persone sane continuano a vivere la propria vita. In questa occasione conoscerà Julie Grigio, figlia del generale di questa zona, e ucciderà il suo ragazzo, finendo per innamorarsi perdutamente di Julie. L’amore provato per la ragazza lo porta mettersi in pericolo per salvarla, proteggendola fino all’arrivo nel luogo dove R risiede, ossia un aeroplano. Julie non sembra molto a suo agio con lo zombie, tant’è che chiede ad R di riportarla a casa sana e salva. Così intraprendono il viaggio, nella R troverà il coraggio di confessare alla ragazza di essere la causa della morte del suo fidanzato. Questa notizia sconvolge terribilmente Julie, e reagisce abbandonando R in mezzo alla strada. Allo zombie non rimane altro che incamminarsi verso il luogo dove era solito risiedere, con il cuore spezzato dalla reazione della ragazza che ama, ed è proprio in questo momento che si accorge di iniziare a manifestare i primi segni di vita. Nota anche che questa cosa non succede solo a lui, ma anche ad altri zombie, così, considerato questo fatto, decide di organizzare una spedizione con un piccolo gruppo di zombie per raggiungere la zona fortificata chiamata enclave. Raggiunta la destinazione R avrà modo di incontrare Julie e di conoscere anche il padre, ossia il generale Grigio, che ritiene che i zombie non possano tornare umani. Così Julie decide di seguire R verso lo stadio per incontrare il gruppo di infetti umanizzati, ma in quel momento appaiono gli ossuti, ossia una specie di non morto che ha perso ogni traccia di umanità. Durante la fuga R verrà colpito da un proiettile sparato dallo stesso generale, che avrà modo di constatare che lo zombie è vivo. Così tra gli umani e i zombie che possiedono ancora tracce di umanità nasce una collaborazione con lo scopo di uccidere tutti gli ossuti. La situazione dell’enclave, a fine film cambierà radicalmente, le mura che proteggevano gli umani vengono abbattute, e i zombi umanizzati hanno modo di essere assimilati all’interno della società. Per R e Julie invece vi è il lieto fine, dal momento che possono stare insieme.

© Riproduzione Riservata.