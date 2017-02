YOU ME HER / Al via su Netflix la prima serie sul poliamore. Anticipazioni del 10 febbraio 2017: il nuovo trio, Emma, Jack e Izzy

YOU ME HER, ANTICIPAZIONI PUNTATE DEL 10 FEBBRAIO 2017: LA SERIE - Debutta su Netflix nella giornata di oggi, venerdì 10 febbraio 2017, la prima serie Tv sulle coppie poliamorose: You Me Her. Trasmesse in america da Audience Network, lo show ruota attorno ad una coppia di coniugi che decide di allargare le braccia verso un'altra donna, in funzione di avere una relazione a tre. Il tradimento non è quindi contemplato in questo caso e le regole da seguire verranno chiarite immediatamente. Greg Poehler Rachel Blanchard saranno Jack ed Emma Trakarsky, marito e moglie, mentre Pricilla Faia interpreterà Izzy Silva, una escort e studentessa di Psicologia che verrà scelta per completare il nuovo nucleo familiare. Li conosceremo all'interno dei dieci episodi che compongono la prima stagione, dalla durata di mezzora cadauno. La sinossi ufficiale della prima stagione di You Me Her si concentrerà quindi sull'incontro fra i tre protagonisti, voluta da Emma e Jack per stimolare il loro rapporto di coppia. Per questo inizialmente decideranno di rivolgersi ad una escort, ma quando il romanticismo si ricaverà il suo spazio all'interno della passione, il corso degli eventi prenderà una piega del tutto inaspettata. Allo zoccolo duro del cast si aggiungono inoltre Melanie Papalia, che intepreterà la coinquilina di Izzy, Nina, e che rientra nelle fila degli attori principali. Ai quattro nomi già visti, si aggiungeranno inoltre sei artisti che ricorreranno spesso nello show, fra cui Chelah Horsdal, Ennis Esmer e Jerry Wasserman. Del genere comedy e romantico, la serie si isspira ad un articolo di Playboy del 2012 scritto da John H Richardson sul rapporto fra clienti ed escort. L'accoglienza da parte del pubblico americano, dove lo show è andato in onda nel marzo dell'anno scorso, è stata molto positiva, tanto che il rinnovo per una seconda e terza stagione è arrivato nell'immediato. Il secondo capitolo in particolare sta andando in onda in America in questo mese. In molti casi i telespettatori hanno sottolineato sui social e forum che la premessa trasgressiva non ha influenzato negativamente né sulla trama né sull'esposizione di un tema delicato come il poliamore. Un campo che ha visto i tre attori impegnati in un rapporto credibile sotto molti punti di vista, grazie ad intrecci elaborati sapientemente e resi possibili dallo showrunner John Scott Shepherd. Per rimanere in contatto con il mondo di You Me Her e trovare tante nuove informazioni, sarà possibile accedere alla pagina ufficiale Facebook disponibile a questo indirizzo.

YOU ME HER, ANTICIPAZIONI PUNTATE DEL 10 FEBBRAIO 2017: LA TRAMA - A Portland, nel quartiere suburbano, la giovane coppia composta da Emma e dal marito Jack, un aspirante preside, si accorge che pur amandosi molto nella loro relazione manca un po' di pepe. Decidono quindi di rivolgersi ad Izzy, una escort che allo stesso tempo sta studiando psicologia all'università, nella speranza di poter riportare la loro vita di coppia ai tempi d'oro. Non appena Jack, Emma ed Izzy cercheranno di buttarsi alle spalle una serie di giorni strani vissuti fino a quel momento, uno di loro farà una rivelazione importante. Emma nasconde infatti un segreto. Durante il loro primo incontro, i tre decideranno di gestire il tutto secondo un acccordo commerciale. Quando Emma avrà tuttavia il suo primo incontro con Izzy, Jack inizierà ad essere sempre più geloso, oltre che preoccupato che la sua scelta possa portarlo a perdere la possibillità di ottenere la promozione tanto desiderata. Lo scossone iniziale porterà la coppia di coniugi a chiedersi se si trovano ancora sulla stessa lunghezza d'onda, mentre Izzy deciderà di cercare un po' di stabilità in Andy. Quando tutto sarà finalmente chiaro, Emma e Jack cercheranno di pore fine al rapporto con Izzy. Così i tre dovranno fare i conti con gli effetti che la loro relazione ha nel mondo reale, ma non appena il trio si runisce per sostenersi a vicenda per la crisi di nervi collettiva, Andy inizierà a mettere insieme i tasselli del puzzle e realizzerà che cosa sta realmente facendo Izzy in quel periodo. Il grande passo è vicino, ma non andrà tutto bene, dato che il pericolo è dietro l'angolo. E forse proprio nella loro stessa camera da letto.

