CLASSIFICA SANREMO 2017 / Eliminati e finalisti, verso la finale: rottamati Ron, Albano e Gigi D'Alessio (quarta serata)

Classifica Sanremo 2017 Finalisti ed Eliminati: la pagelle, i top - Quarto appuntamento con il Festival di Sanremo 2017. Tanti momenti davvero belli e divertenti in questa puntata: sicuramente alcune delle performance dei cantanti big in gara che hanno regalato emozioni e sono state apprezzatissimo dal pubblico in sala e a casa, che sui social stessi si è sbizzarrito con i commenti. Tra le canzoni più belle quelle di Fiorella Mannoia, Michele Bravi, Ermal Meta, Paola Turci e Sergio Sylvestre. Altro momento davvero top e molto carino è stato con l'arrivo di Antonella Clerici, sul palco dell'Ariston per promuovere "Standing Ovation" il suo programma targato Rai in onda da venerdì 17 febbraio: ala Clerici, infatti, alla fine del suo intervento, prima di presentare insieme a Maria Ludovica Comello come cantante in gara tra i big, ha voluto fare un selfie insieme alla De Filippi e a Carlo Conti con il pubblico di Sanremo alle spalle. Altro assoluto top di serata la splendida ospitata di Virginia Raffaele che ha interpretato Sandra Milo, anche cantano sul palco e facendo un giro giro tondo con Carlo e Maria saltellando assieme ai ballerini e circensi sul palco del Festival. I flop - Quali sono i flop di questa quarta e penultima puntata del Festival di Sanremo 2017? Ci sono stati, in effetti, dei momenti non perfettamente positivi sul palco dell'Ariston, che hanno in qualche modo "danneggiato" e sfumato l'immagine generalmente ottima del Festival. Tra i momenti flop, infatti, c'è stato il vero momento della proclamazione del vincitore della categoria, che invece di vedere come protagonisti i due conduttori Carlo Conti e Maria De Filippi, ha lasciato il posto a Marica Pellegrinelli, moglie di Eros Ramazzotti. Flop anche per Rubin Schulz. Produttore musicale tedesco, l'ospite internazionale della serata Sanremese che invece ha fatto una apparizione di 4 minuti appena e poi, salutato certamente dall'applauso del pubblico, si è congedato senza neanche fare un commento o magari un'intervista con Carlo Conti e Maria De Filippi come invece abbiamo visto in altre serate durante la settimana- (Fabiola Granier)

Classifica Sanremo 2017 Finalisti ed Eliminati: out Giusy Ferreri, Ron, Al Bano e Gigi D'Alessio (finale quarta serata) - Collegamento con Nicola Savino e la Gialappa's Band per il Dopo Festival di Sanremo 2017. Chi arriva a Sanremo? Virginia Raffaele, in "panni normali" e non travestita da uno dei personaggi che lei ama interpretare sul palco. Partirà ad Aprile un programma tutto per lei, pensato anche nel format appositamente per lei. Virginia prende ancor un po' in giro Maria e Carlo Conti e fanno una gag davvero simpatica in cui le mani di Carlo si uniscono con quelle di Maria... per fare i "ringo"! Collegamento irrinunciabile con il mitico e divertentissimo Rocco Tanica. Anche il momento della rassegna stampa fatta da Rocco Tanica è uno spasso assoluto. Chi viene eliminato? Giusy Ferreri, Ron, Al Bano, Gigi D'Alessio. Chi rimane quindi nei 16? Chiara, Clementino, Marco Masini, Alessio Bernabei, Michele Zarrillo, Elodie, Paola Turci, Bianca Atzei, Sergio Sylvestre, Samuel, Michele Bravi, Lodovica Comello, Ermal Meta, Francesco Gabbani, Fabrizio Moro, Fiorella Mannoia ultima cantante a passare nell'area verde.

Classifica Sanremo 2017 Finalisti ed Eliminati: applausi per Fiorella Mannoia, Masini, Moro, Elodie, Ermal Meta e Gabbani (finale quarta serata) - Torna ancora per la terza volta Marica Pellegrinelli per presentare il prossimo concorrente. Prossimo campione Giusy Ferreri con "Fatalmente male", a rischio eliminazione nella prima fase del programma e poi salva di nuovo. Ma potrebbe essere nuovamente a rischio. Ultimo campione in gara Alessio Bernabei anche lui a rischio eliminazione per questa fase. La sua canzone è "Nel mezzo di un applauso". Ecco naturalmente tutto il riassunto dei cantanti in gara con le loro performance, i titoli dei loro brani e i codici da dover utilizzare per votarli. Un dj tedesco, il Re Mida della dance, è Rubin Schulz. Produttore musicale tedesco, è l’ospite internazionale della quarta serata del Festival di Sanremo. Schulz ha 29 anni ma è ha pubblicato due dischi, realizzato decine di collaborazioni, nel 2014 ha remixato “Waves”, una canzone pubblicata nel 2013 dal rapper olandese Mr Probz e poi anche “Prayer in C”, una delle canzoni più popolari di tutto il 2014.

Classifica Sanremo 2017 Finalisti ed Eliminati: Elodie e Sergio non sbagliano, Fabrizio Moro tenta il colpo (finale quarta serata) - Sedicesimo campione in gara, a Sanremo arriva il "big boy" Sergio Sylvestre con "Con te". Campione numero 17 in gara è Elodie, una di quelle che hanno ricevuto tanti complimenti anche sui social e quindi potrebbe essere quasi sicuramente in finale. Canta "Tutta colpa mia". Adesso è il momento di Fabrizio Moro con "Portami via": la canzone di Fabrizio è stata molto apprezzata sui social network, sui quali si sono sprecati tanti commenti anche sulle obiettiva bellezza del cantante giudice di Amici che colpisce anche per l'aspetto estetico, oltre che per la bravura e la bellezza della canzone. "#sanremo2017 a prescindere per #FabrizioMoro solo applausi! artista riservato, penna fine e RAFFINATA, LUI UN MUSICISTA" scrive di lui Gabriele Parpiglia. "Che emozione @FabrizioMoroOff: c'è la canzone, c'è l'interpretazione, c'è il cuore, c'è tutto #Sanremo2017", commenta invece Luca Dini direttore di Vanity Fair.

Classifica Sanremo 2017 Finalisti ed Eliminati: tra i possibili cantanti out Clementino e Lodovica Comello (finale quarta serata) - Come sappiamo alla fine di questa quarta e penultima puntata di Sanremo 2017 verranno eliminati quattro cantanti tra i big che raggiungeranno i due già eliminati nella scorsa puntata, ovvero le due coppie composte da Nesli & Alice Paba e Raige insieme Giulia Luzi. I big che andranno ufficialmente in finale domani sera saranno soltanto 16. Ma chi tra i concorrenti adesso in gara sentirà Carlo Conti e Maria De Filippi dire "sei eliminato" e dovrà abbandonare il palco dell'Ariston? Tante sono state le ipotesi di chi potrebbe essere mandato a casa: spicca un nome fra tutti, quello di Clementino, accompagnato anche da Al Bano, Alessio Bernabei e Ludovica Comello che subito, fin dal primo giorno del Festival di martedì, ha ricevuto una serie di critiche provenienti dai social che commentavano non solo le tante imprecisioni a livello di voce e ritmo nella canzone sia a livello di look proposti. Le critiche, inoltre, si sono sprecate anche nella serata delle cover, quando la Comello ha portato "Le mille bolle blu" di Mina. Qualcuno ha ipotizzato anche Giusy Ferreri o Michele Zarrillo.

