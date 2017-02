ALESSIO BERNABEI/ Video “Nel mezzo di un applauso”: un’altra buona prova sul palco dell’Ariston. Sarà lui il vincitore? (Finale Festival di Sanremo 20

ALESSIO BERNABEI, VIDEO “NEL MEZZO DI UN APPLAUSO”: UN’ALTRA BUONA PROVA SUL PALCO DELL’ARISTON. SARÀ LUI IL VINCITORE? (FINALE FESTIVAL DI SANREMO 2017) Nella finale del Festival di Sanremo 2017 in programma stasera troveremo anche Alessio Bernabei, con la sua canzone “Nel mezzo di un applauso”. Che l’ex cantante dei Dear Jack sia uno dei cantanti del momento più apprezzati dai giovanissimi è cosa nota. D’altronde, si sa, gli artisti che escono dai talent show riescono a catalizzare su di sé i riflettori. Una cosa è certa, però, anche in occasione dell’esibizione di ieri sera (clicca qui per il video), Alessio Bernabei ha dimostrato di essere molto maturato in questo ultimo periodo e di non aver alcun genere di problema ad affrontare un palco difficile come quello dell’Ariston. Come al solito, al termine dell’esibizione non sono mancati gli applausi da parte del pubblico presente in sala.

Sul web Alessio Bernabei pare essere uno dei favoriti anche se c’è da tenere conto del fatto che in lizza per la vittoria ci sono artisti del calibro di Fiorella Mannoia, Paola Turci e Francesco Gabbani. Al netto di ciò, dopo l’esibizione di ieri è apparso chiaro che Bernabei ha molto potenziale e che, indipendentemente dalla classifica, la sua è una strada letteralmente spiantata verso il successo radiofonico. Cosa succederà, quindi, questa sera? Formulare ipotesi non è affatto semplice, soprattutto per quanto riguarda Alessio Bernabei. A influire molto sarà il televoto e, quindi, se Alessio Bernabei riuscirà a smuovere le sue fans non è affatto remota l’ipotesi di un suo buon piazzamento. Che Bernabei possa vincere il festival? Un’affermazione simile, almeno per adesso, appare piuttosto azzardata. Tuttavia il cantante ha ottenuto ancora un’ottima visibilità e ha avuto l’occasione di esibirsi sul palcoscenico più importante per un cantante italiano. A questo punto, quindi, non ci resta da fare altro che attendere la messa in onda della puntata finale del Festival. Carlo Conti e Maria De Filippi questa sera incoroneranno il vincitore.

