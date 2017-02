ALVARO SOLER / Con chi è fidanzato? Come si chiama? Ecco la verità (Festival di Sanrem0 2017, 11 febbraio)

ALVARO SOLER, OSPITE D'ONORE PER LA FINALE: IL CANTANTE IBERICO E' FIDANZATO? ECCO LA VERITA' (FESTIVAL DI SANREMO 2017, 11 FEBBRAIO) - Per la somma gioia di tutti i fan italiani, Alvaro Soler sarà presente come ospite nella finalissima del Festival di Sanremo 2017. L'artista iberico sarà quindi uno dei protagonisti, all'indomani del suo ultimo single, Animal. L'ex giudice di X Factor è riuscito a conquistare il pubblico nostrano grazie ad una buona dose di simpatia ed alle sue canzoni fortemente orecchiabili, ed è quindi ovvio che si voglia sapere tutto su Alvaro Soler, a partire ovviamente dalla fidanzata. Il cantautore spagnolo è stato soprannominato più di una volta "fidanzato d'Italia" dal suo fanbase al femminile, ma ha sempre vantato una - presunta - vita da single. In passato, complice il brano cantato a due voci con Emma Marrone, Libre, le pagine di gossip si sono riempite di ipotesi e teorie sulla storia d'amore fra la cantante salentina ed Alvaro Soler, puntualmente smentite dallo stesso artista. L'amicizia fra i due, esplosa all'improvviso, aveva fatto scatenare la caccia alla verità, che si è poi conclusa con un nulla di fatto. Non bisogna dimenticare inoltre che le notizie amorose sono uno dei fattori più ricercati dai fans anche per quanto riguarda Emma. In quel periodo correvano voci anche sulla cantautrice italiana, che la vedevano ora in un ritorno di fiamma con l'ex Stefano De Martino, ora impegnata con un misterioso corteggiatore.

