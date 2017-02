ALVARO SOLER/ Ospite della kermesse canora: il giudice di X Factor sul palcoscenico dell'Ariston (Festival di Sanremo 2017, oggi 11 febbraio)

ALVARO SOLER, OSPITE DELLA KERMESSE MUSICALE: IL GIUDICE DI X FACTOR AL TEATRO ARISTON (FESTIVAL DI SANREMO 2017, QUINTA SERATA 11 FEBBRAIO) - Alvaro Soler sarà uno degli ospiti del prossimo Festival di Sanremo. Il cantante spagnolo si esibirà sul palco dell'Ariston cantanto alcuni dei suoi più importanti successi degli ultimi anni, come Sofia, tormentone dell'ultima estate, ed El Mismo Sol, con cui ha trionfato nella precedente stagione estiva, al suo debutto in radio. Ad ufficializzare il suo ritorno in Italia, previsto per il giorno 11 febbraio, dunque durante la serata finale del Festival di Sanremo, è stato lo stesso cantante, intervenuto attraverso un posto pubblicato su Facebook. L'artista si è detto felice di poter tornare in Italia, mostrando un sincero attaccamento al Paese che l'ha visto esplodere, prima in qualità di cantante e poi come giudice di uno dei talent più famosi qui in Italia e non solo. Soler ha ottenuto addirittura più successo entro i confini italiani che nel suo Paese in Spagna, ed è per questo forse che ha un ottimo rapporto con il Bel Paese, tanto da essere stato nominato come nuovo giudice del talent musicale di Sky X Factor. Per Alvaro Soler si tratta della prima volta come ospite a Sanremo, a testimonianza del suo successo, sia come cantante che anche come persona. Insieme a lui, tra gli ospiti della prossima edizione di Sanremo, ci sarà anche Mika, di cui ha preso il posto proprio in occasione della nuova edizione di X Factor di quest'anno. X Factor che Alvaro Soler, al suo primo anno nel ruolo di giudice, è riuscito a fare suo, pur avendo un compito difficilissimo, quello di guidare i gruppi/band al successo. L'artista spagnolo, pur non avendo iniziato forse al meglio la sua avventura televisiva su Sky, per via di alcune scelte discutibili, è riuscito ad azzeccare il cavallo vincente, i Soul System, con cui è approdato fino alla finale, vincendola. Un successo fantastico quello di Alvaro, che al termine della finale ha anche concesso ai Soul System la possibilità di esibirsi con lui a Milano in una delle prossime tappe del tour, che lo porterà in giro per l'Italia e l'Europa nel corso del 2017 con il suo ultimo album. Ricordiamo che i Soul System saranno a Sanremo in occasione della serata delle cover, quando canteranno insieme a Sergio Sylvestre, vincitore di Amici 2016.

ALVARO SOLER, OSPITE DELLA KERMESSE MUSICALE: IL GIUDICE DI X FACTOR SUL PALCOSCENICO DEL TEATRO ARISTON (FESTIVAL DI SANREMO 2017, QUINTA SERATA 11 FEBBRAIO) - Quasi certamente Alvaro Soler, sul palco dell'Ariston al Festival di Sanremo, presenterà il suo ultimo singolo, il brano intitolato Animal, la quarta canzone con cui Soler tenta la scalata alle classifiche di dischi in Italia e in Europa, dopo i successi travolgenti di El Mismo sol, Sofia e Libre (duetto con Emma Marrone). Il nuovo singolo di Soler è uscito qualche giorno fa e presto avremo modo anche di vedere il video ufficiale. L'album Eterno Agosto, da cui ha estratto il singolo, si confermerà una miniera d'oro per Soler? Alvaro Soler è nato a Barcellona nel 1991. Il suo successo arriva tard e quasi all'improvviso. Prima di incidere El mismo sol, tormentone dell'estate 2015, Alvaro Soler aveva trascorso la sua infanzia tra Tokyo e Berlino. Il successo, come dicevamo, arriva in maniera quasi inaspettata. Dopo El Mismo Sol, Soler lavora all'album Eterno Agosto. Nell'estate 2016 il singolo Sofia riesce a bissare il clamoroso successo di El mismo sol, regalando così a Soler l'appellativo di Re Mida.

