AMICI 16 POMERIDIANO 2017 / Anticipazioni e diretta: sfide per Vittoria e Lo Strego, Thomas conquista il nuovo inedito (oggi, 11 febbraio)

AMICI 16 POMERIDIANO 2017, ANTICIPAZIONI E DIRETTA: RICCARDO ANCORA NEI GUAI? LO STREGO IN SFIDA - Cosa succederà durante l'appuntamento con Amici 16 dedicato al pomeridiano 2017? Ecco a seguire il resto delle anticipazioni. Dopo il trionfo di Vittoria e la felicità di Thomas per potere registrare un nuovo inedito, nella scuola si sfideranno Mike Bird contro Riccardo Marcuzzo. Il primo si porterà anche a casa la vittoria generando il profondo malcontento del secondo che, dopo aver ricevuto il rimprovero da parte di Alex Braga, durante la pubblicità si sfogherà a microfoni aperti venendo rimproverato anche da Maria De Filippi ma soprattutto da Alessandra Celentano che lo accuserà di essere scurrile ma soprattutto poco disciplinato. Tra gli altri, dopo Riccardo emergerà anche il malcontento di Andreas Muller nei confronti di Cosimo che vincerà la "competizione" tra i due. Sebastian contro Giulia invece perderà mentre la ragazza si porterà a casa moltissimi complimenti da parte dei professori. Francesco si sfiderà con Elisa e non con Alessio in quanto i docenti, giudicheranno quest'ultimo come non schierabile. La prima manche della sfida a squadre verrà vinta dai Tasso Rosso con Lo Strego in sfida al posto di Elisa. La seconda manche invece, si aprirà solo con la sfida tra Andreas VS Sebastian e la vittoria del primo.

AMICI 16 POMERIDIANO 2017, ANTICIPAZIONI E DIRETTA: VITTORIA IN SFIDA, THOMAS VINCE LA GARA DEGLI INEDITI - Oggi pomeriggio, la rete ammiraglia di Casa Mediaset ospiterà a partire dalle 14.10 circa, una nuova puntata di Amici 16 dedicata al pomeridiano 2017: cosa succederà? Le informazioni e anticipazioni emerse dalla rete, ci parlano chiaro palesandoci alcune indiscrezioni in riferimento a ciò che verrà trasmesso a breve. Vittoria per esempio, dopo le fortissime polemiche della scorsa puntata è andata a rischio eliminazione e, dopo la sfida ne uscirà vincente riuscendo a mantenere il suo posto nella scuola più talentuosa d'Italia ideata e condotta da Maria De Filippi da ben 16 edizioni. L'appuntamento pomeridiano di oggi infatti, si aprirà proprio con la sfida della talentuosa ballerina che, più passa il tempo e più sta conquistando anche gli altri professori della scuola. Vittoria infatti, è entrata nella scuola solo per volere di Veronica Peparini ma pian piano, è stata in grado di fare ricredere anche gli altri professori. Per quanto riguarda la gara degli inediti, ad avere la meglio sarà il giovanissimo Thomas che, esattamente come Federica, potrà registrare un nuovo inedito. Nel frattempo, ci sarà nuovamente spazio per le sfide e le nuove polemiche in quanto, mai come questo anno, i ragazzi si prendono abbondantemente di mira l'uno contro l'altro.

AMICI 16 POMERIDIANO 2017, ANTICIPAZIONI E DIRETTA: MARIA IN ONDA ANCHE SU CANALE 5 - Grandissima attesa per la nuova puntata pomeridiana del sabato di Amici 16 che andrà in onda oggi 11 febbraio 2017. La trasmissione ideata e condotta da Maria De Filippi, riaprirà i battenti a partire dalle 14.10 circa, sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset. Dopo il consueto daytime dal lunedì al venerdì su Real Time (canale 31), torna anche oggi il lungo appuntamento del sabato pomeriggio condotto da Queen Mary. In molti, si chiedevano se Amici andasse in onda oppure no e, la risposta - come potete bene immaginare - è sì. Maria infatti, si è portata avanti con le registrazioni dei suoi programmi, talent show compreso. Ecco perché, questo pomeriggio la vedrete negli studi di Roma e poi, in prima serata, condurrà la serata finale di Sanremo 2017 direttamente dalla città dei fiori insieme a Carlo Conti. Destino differente invece, per C'è posta per te che, per non scontrarsi con la kermesse musicale, si prenderà una settimana di riposo per poi tornare il prossimo sabato 18 febbraio sempre dalle 21.10 in poi. Come ben sapete, le news e le anticipazioni sul nuovo appuntamento di Amici sono già emerse dal web ormai da alcuni giorni, ecco perché, dopo questa prefazione, vi descriveremo alcuni spoiler sul nuovo appuntamento che vedrete a breve sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset: tutti pronti?

