Albano Carrisi vs Costantino Vitagliano / Lite in diretta a Parliamone Sabato: tutta colpa della Lecciso

Albano Carrisi contro Costantino Vitagliano a Parliamone Sabato: lite in studio (oggi 11 febbraio 2017) - Scintille a parliamone sabato tra Albano Carrisi e Costantino Vitagliano. Purtroppo il cantante non ce l'ha fatta a superare il turno eliminatorio tenutosi ieri al Festival di Sanremo, risultando tra i quattro eliminati accanto a Gigi D'Alessio, Giusy Ferreri e Ron. Ospite a Parliamone Sabato con Paola Perego, il cantante è stato intervistato dalla conduttrice e dagli ospiti presenti, ma è stato un intervento di Costantino Vitagliano ad accendere gli animi. Dopo aver confermato di stare benissimo e di avere il cuore come nuovo, Albano si è infiammato di fronte alla richiesta dell'ex tronista di Uomini e Donne di svelare la reazione della compagna Loredana Lecciso alla sua eliminazione da Sanremo. La risposta del cantanta è stata un invito a Costantino a farsi gli affari suoi. Quando poi il cantante ha compreso gli gli avesse posto tale domanda ha precisato che, a suo dire, soltanto Costantino avrebbe potuto porre una domanda simile.

Albano Carrisi polemico dopo l'eliminazione dal Festival di Sanremo 2017: la dura reazione - Costantino Vitagliano ha allora sottolineato come, di fronte a tali domande, Albano Carrisi risponda sempre in modo ironico e mai esaustivo. Intanto proprio nel corso della trasmissione Albano ha detto la sua riguardo all'eliminazione da Sanremo: “Mi piacerebbe sapere cosa è successo. Non so se la giuria degli esperti non ha gradito: io alcuni dei componenti non li conosco. Comunque, io sono pronto già per il prossimo anno. Il vecchio leone non si arrende. Anzi sono ancora più agguerrito”. Un pò polemico anche Carrisi di fronte alla decisione di pubblico e Giuria, tanto che il cantante aggiunge: “Non avevo capito che ieri avrebbero fatto fuori altri quattro cantanti, tanto è vero che quando hanno dato i risultati stavo già dormendo. Mi hanno svegliato all’una e un quarto. E me lo hanno detto: pensavo fosse uno scherzo. Non conoscevo il meccanismo della gara, altrimenti avrei preso delle precauzioni”.

