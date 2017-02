Amara e Paolo Vallesi a Sanremo 2017 / Dopo l'esclusione tornano al Festival: il perchè e la polemica

Amara e Paolo Vallesi a Sanremo 2017, perchè i due cantanti sono al Festival come superospiti? La scelta di Carlo Conti (oggi 11 febbraio 2017) - Alla finale del Festival di Sanremo 2017 ci saranno anche Amara e Paolo Vallesi. Forse qualcuno si chiederà chi sono, mentre qualcun altro il perchè proprio loro siano stati scelti come "superospiti" di questa attesa finale. Amara (all’anagrafe Erika Mineo) è una cantante e autrice arrivata all’Ariston tra le Nuove Proposte nel 2015. In quell'edizione non vinse, ma le sue qualità scrittorie e canore sono state molto apprezzate anche nei tempi successivi e fino ad oggi. Paolo Vallesi, sicuramente più noto di Amara, è infatti un cantante allontanatosi dal mondo dello spettacolo da molto tempo. Ma perchè sono questa sera al Festival di Sanremo? Amara e Paolo Vallesi si sono presentati quest'anno alle selezioni del Festival e la loro canzone, "Pace", un brano considerato da molti come molto forte anche dallo stesso Carlo Conti, tanto che erano dati per sicuri in competizione dai bookmaker.

Amara e Paolo Vallesi a Sanremo 2017, i due cantanti sono al Festival: ma scoppia la polemica (oggi 11 febbraio 2017) - Purtroppo per Amara e Vallesi non è stato così: la loro canzone non è stata scelta per far parte delle 22 canzoni in gara al Festival di Sanremo 2017. Carlo Conti ha però deciso che la coppia dovesse comunque presentare questa meravigliosa canzone al Festival di Sanremo. Ecco perchè, in occasione della finalissima, Amara e Paolo Vallesi saranno presenti sull'Ariston. Eppure non manca una critica e anche molto forte sul web per quest'ospitata e riguarda proprio Amara. La cantante è infatti l'autrice del testo della canzone in gara di Fiorella Mannoia, un dettaglio che ha fatto borbottare i più sospettosi. La presenza dell'autrice del brano della Mannoia, per questi, potrebbe influenzare la votazione delle sedici canzoni in gara proprio a favore di Fiorella.

