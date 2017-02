Andreas Muller / Dopo la richiesta di una terza squadra ha creato dissidi nella scuola (Amici 16, pomeridiano, 11 febbraio 2017)

ANDREAS MULLER, DOPO LE POLEMICHE SULLA TERZA SQUADRA, COME SE LA CAVERÀ OGGI IL BALLERINO DI AMICI? (AMICI 16, 11 FEBRBAIO 2017) - Andreas Muller è uno dei protagonisti di Amici 16, anche nella scorsa puntata, sabato 4 febbraio ha fatto parlare e discutere molto. Le ultime puntate sono state molto movimentate per Andreas il quale non trovandosi a suo agio con le squadre esistenti ha proposto ai professori di creare una nuova squadra dove, chi si sentiva messo da parte e non considerato avrebbe potuto aderire e partecipare. La commissione dei professori ha rifiutato questa proposta e quindi gli animi all'interno delle squadre non sono proprio sereni, tanto che Andreas su richiesta ha espresso le sue opinioni su tutti i componenti della sua squadra i Tasso Rosso. In particolare è stato molto pungente con Giulia, della quale ha detto che non riscontra i suoi gusti in termini di ballo. Insomma c'è maretta tra le squadre di Amici. A calmare un pò gli animi è intervenuta Veronica, insegnante di ballo, che ha affidato ad Andrea una coreografia rappresentante i membri della sua famiglia. Andreas da sempre è molto sensibile a questa tematica in quanto ha un fratello disabile al quale è molto legato. Si è trattato di una coreografia molto emozionante ed intensa che è stata molto apprezzata dai professori. Il serale si avvicina ed è arrivato il momento per Andreas di dimostrare quanto merita questa occasione, deve far vedere a tutti i maestri di essere in grado di affrontare tutte le coreografie e di potersi confrontare con il pubblico. Insomma dopo tanti tentativi il momento di Andreas è arrivato e questa volta non dovrà perdere l'occasione di sfruttarlo. Soprattutto dopo che l’accesso al serale gli è sfuggito l’anno scorso per un infortunio al braccio, insomma questa rappresenta per Andreas davvero la prova decisiva il momento di dimostrare quanto vale. All'interno della scuola le opinioni dei professori sono state sempre contrastanti per quanto riguarda la sua preparazione, se da un lato Veronica Peparini lo ritiene uno dei più bravi ed espressivi ballerini della scuola, dall'altra Garrison non lo ritiene all'altezza e anzi ha considerato davvero inutile il fatto che Andreas si fosse ripresentato quest'anno per essere ammesso alla scuola.

