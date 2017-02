BEAUTIFUL/ Anticipazioni puntata 13 febbraio: Steffy detta le sue regole, Quinn la ascolta?

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI 13 FEBBRAIO: STEFFY FURIOSA CON QUINN - Dovremo attendere la puntata di Beautiful del prossimo lunedì per scoprire fino a che punto arriverà la rabbia di Steffy nei confronti della suocera. La consapevolezza che proprio lei è la donna frequentata da Eric, infatti, la manderà su tutte le furie, al punto da spingerla ad un confronto violento con la suocera. Dopo gli schiaffi e gli insulti, arriverà anche il momento delle minacce: Steffy ordinerà a Quinn di tornare subito a Los Angeles e di non farsi più vedere né da lei né tanto meno da Eric. Dovrà stare lontana dalla vita del clan Forrester al gran completo, altrimenti la pagherà cara! Quello di Eric non sarà un consiglio, ma un ordine vero e proprio: Steffy non vorrà sentire ragioni, urlando e sbraitando nei confronti di colei che in passato (e anche nel presente!) gli ha causato problemi a non finire. Ma siamo davvero certi che la Fuller questa volta la ascolterà? Considerando i precedenti è davvero difficile crederlo!

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI 13 FEBBRAIO: WYATT SCOPRE LA VERITA' - Liam ci aveva visto giusto, credendo che Quinn fosse pericolosa e soprattutto si trovasse a Montecarlo. A fare i conti con questa verità oggi sarà anche Wyatt che verrà a sapere nel peggiore dei modi la nuova tresca clandestina della Fuller con Eric. E lo apprenderà niente meno che dalle parola della sua stessa madre: dopo il terribile diverbio avuto con Steffy, nel quale quest'ultima le ha chiesto di uscire dalla vita di tutti i Forrester, la gioielliera deciderà di andare a piagnucolare dal figlio, raccontandogli gli ultimi avvenimenti. E a sorpresa, non si sentirà affatto in colpa, pensando alle conseguenze che questa storia d'amore potrebbe avere nel matrimonio del figlio (da lei tanto desiderato!). Quinn avrà solo un pensiero fisso in mente ovvero farsi aiutare da Wyatt a recuperare il terreno perduto con Steffy e, soprattutto con Eric. Ma come reagirà lo Spencer? Potrà credere alle sue orecchie?

