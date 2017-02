BEAUTIFUL/ Anticipazioni puntate italiane e americane: botte da orbi tra Steffy e Quinn a Montecarlo

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI AMERICANE: SHIRLEY FERMA LE NOZZE DI NICOLE E ZENDE? - Le puntate americane di Beautiful della prossima settimana concederanno ampio spazio alle nozze di Nicole e Zende, che avranno luogo in occasione della festa di San Valentino. Dopo avere incassato la rabbia e i rifiuti della Avant, il figlio di Kristen e Tony riuscirà a convincerla a dargli un'altra possibilità, riuscendo ad accettare l'ennesima proposta di matrimonio. Non ci sarà tempo da perdere e, dopo una lunga attesa, la coppia deciderà di pronunciare il fatidico sì a pochi giorni di distanza dal fidanzamento ufficiale. Per l'occasione faranno parte del gruppo anche Kristen e Tony (l'ultima apparizione della figlia di Eric era avvenuta in occasione della morte di Stephanie) ma circola voce che possa arrivare anche un'altra sorpresa non troppo gradita. In linea con lo spazio ottenuto negli ultimi tempi, sarà Shirley Spectra a presentarsi a villa Forrester con motivazioni non troppo chiare. Anche lei, come accaduto pochi giorni per la nipote Sally, intenderà ottenere la maggiore visibilità possibile da questo evento?

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI 11 FEBBRAIO: BOTTE DA ORBI PER STEFFY E QUINN! - Sarà un finale di settimana quasi comico quello che i telespettatori di Beautiful potranno seguire oggi su Canale 5. Avrà luogo, infatti, uno dei più sorprendenti e grotteschi eventi degli ultimi anni, nel quale Steffy prenderà a schiaffi la suocera. Sì, avete capito bene, la reazione di Steffy dopo avere scoperto che è Quinn l'amante di Eric sarà violenta. E il tutto avverrà pubblicamente, davanti agli occhi degli attoniti passanti e di alcuni followers della figlia di Taylor. Ma la loro lite si limiterà a questo? Non possiamo pensare che la Forrester possa dirsi soddisfatta, prima di essersi accertata che la suocera esca definitivamente dalla sua vita. Per questo avrà per lei una minaccia vera e propria: dovrà allontanarsi da Eric una volta per tutte, altrimenti lei non risponderà delle sue azioni. Ma siamo davvero certi che Quinn, darà ascolto a questi consigli, dopo che ha persino avuto il coraggio di presentarsi a Montecarlo?

