BELEN RODRIGUEZ/ News: la showgirl racconta il suo lato selvaggio in un’intervista (oggi, 11 febbraio 2017)

BELEN RODRIGUEZ, NEWS: LA SHOWGIRL ARGENTINA RACCONTA IL SUO LATO SELVAGGIO IN UN’INTERVISTA (OGGI, 11 FEBBRAIO 2017) - Belen Rodriguez si è lasciata “psicanalizzare” nell’intervista rilasciata a Sette, il magazine del Corriere della sera. Nelle scorse ore la showgirl argentina ha condiviso la copertina in cui sotto il suo primo piano si legge: “La seconda vita di Belen Rodriguez”. Come viene poi aggiunto Belen va dallo psicanalista da circa un anno “alla ricerca della bambina che non è mai stata”. La Rodriguez racconta i suoi sogni e anche di quella volta che le puntarono una pistola alla testa, ma soprattutto parla del suo lato selvaggio: “Anche il solo fatto di essere argentina significa essere un po’ selvaggia. Siamo anime libere. Per farmi fare qualcosa devi dirmi che non la devo fare. Sono fatta così. Credo sia un mio segno distintivo, mi ha creato problemi nella vita ma non mi lamento”. Un animo ribelle quello di Belen, con cui la showgirl cerca di convivere giorno dopo giorno ma che forse le ha dato anche la spinta necessaria per volere sempre di più dalla sua vita e ottenere il successo.

BELEN RODRIGUEZ, NEWS: LA PSICANALASI PER CAPIRE SÈ STESSA (OGGI, 11 FEBBRAIO 2017) - Belen Rodriguez non è certo il tipo che ci immaginiamo avere dei problemi con sé stessa ma a quanto pare anche la diva argentina ha dei nodi interiori che hanno richiesto l’intervento di uno specialista. Belen lo racconta nell’intervista rilasciata a Sette, il magazine del Corriere della Sera: “Sto facendo psicanalisi da un annetto, ormai La mia analista (donna junghiana), mi dice sempre: ’Tu non vuoi mai essere totalmente di nessuno, perché quando sei troppo di qualcuno ti prende’ male”. Un concetto che sembra in effetti ricalcare la realtà: con Stefano De Martino la showgirl sembrava avere trovato l’uomo della sua vita ma dopo solo due anni di matrimonio tutto è naufragato e ora Belen è tra le braccia di un altro, il pilota di moto GP Andrea Iannone. Nell’intervista le viene anche chiesto perché, secondo lei, non vuole essere di nessuno e l’argentina risponde così: “Perché ho sempre badato a me stessa da sola da quando ero piccola”.

