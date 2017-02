Bianca Atzei in lacrime a Sanremo 2017 / La cantante piange durante l'esibizione: Max Biaggi commosso

Bianca Atzei in lacrime al Festival di Sanremo 2017: il motivo è Max Biaggi! Anche il pilota commossonelpubblico - Un'emozione che la cantante non è riuscita a trattenere ed ecco le lacrime nel pieno dell'esibizione. Bianca Atzei, nel corso della quarta e penultima serata del Festival di Sanremo 2017, si è lasciata andare al pianto nel corso della sua esibizione. D'Altronde la sua canzone "Ora esisti solo tu" è autobiografica, parla di un grande amore che le ha cambiato la vita e quell'amore si chiama Max biaggi. Nel pieno delle parole più romantiche della strofa ecco allora la cantante emozionarsi, soprattutto perchè lì, di fronte a lei, c'è proprio Max Biaggi che la ammira dal pubblico. Un finale di canzone che ha emozionato tutti il pubblico e, in primis, proprio il pilota di MotoGp. Occhi lucidi anche per lui che, dalla sua postazione nel pubblico, l'ha guardata, salutata e rassicurata con un solo sguardo.

Bianca Atzei in lacrime nel corso della quarta serata del Festival di Sanremo 2017: con Max Biaggi un amore grande - Una bellissima storia d'amore quella tra Bianca Atzei e Max Biaggi che dura ormai da un anno e mezzo. Un rapporto consolidato al punto che si inizia a parlare di matrimonio. "Siamo uniti e anche parecchio gelosi l’uno dell’altra. Io di più, lo ammetto, ma sono molto migliorata. All’inizio lo ero in modo eccessivo, ora rientro nella normalità di una donna che tiene davvero al proprio uomo" ha infatti dichiarato La Atzei nel corso di un'intervista rilasciata al settimanale Gente dove, ancora parlando di Max, ha aggiunto: "È un uomo speciale, che ha saputo aspettare i miei tempi e abbattere le mie resistenze".

