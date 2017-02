C’è posta per te/ Oggi, sabato 11 febbraio 2017, non va in onda: ecco perché

C'È POSTA PER TE, OGGI NON VA IN ONDA (sabato 11 febbraio 2017) - Maria De Filippi, oggi sabato 11 febbraio 2017, sarà impegnata sul palco dell'Ariston al fianco di Carlo Conti per la finalissima della 67esima edizione del Festival di Sanremo: è facile dunque immaginare che Canale 5 non manderà in onda una nuova puntata di C'è posta per te, il people show di successo che tiene compagnia al pubblico dell'ammiraglia Mediaset. La nuova stagione è partita con il consueto successo, tra racconti e storie cariche di emozione, nonchè amatissimi ospiti invitati in studio e pronti a mettersi in gioco: nonostante la concorrenza di Cavalli di battaglia - lo spettacolo che Gigi Proietti guidava sul piccolo schermo di Rai 1 - C'è posta per te è sempre riuscita ad aggiudicarsi le serate, in termini di audience. Al posto della trasmissione guidata da Maria De Filippi, a partire dalle 21.15 andrà in onda il film di genere drammatico Il grande Gatsby, diretto da Baz Lurhmann e con il grande Leonardo DiCapio nei panni del protagonista. I fans non devono però disperare, dal momento che C'è posta per te, dopo una pausa di due settimane, sarà pronta a tornare sul piccolo schermo il prossimo sabato, 18 febbraio 2017. Quali storie ascolteremo?

