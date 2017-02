CARLO CRACCO/ Ospite della kermesse: di cosa parlerà lo chef volto di MasterChef? (Festival di Sanremo 2017, oggi 11 febbraio)

CARLO CRACCO, OSPITE DELLA KERMESSE MUSICALE: LO CHEF DI MASTERCHEF SUL PALCO DELL'ARISTON (FESTIVAL DI SANREMO 2017, ULTIMA SERATA 11 FEBBRAIO) - Il Festival di Sanremo 2017 sta proseguendo con un seguito davvero importante. Ospite dell'ultima serata dell'11 febbraio sarà lo chef Carlo Cracco. Questa manifestazione musicale sforna hit di successo dall'ormai lontano 1951 e tra compositori e cantautori, molti sono stati i trionfi e le emozioni regalati sia ai concorrenti che al pubblico. Ospite del conduttore Carlo Conti, appunto, lo chef stellato: Carlo Cracco apparirà sul palcoscenico, ed oltre che per deliziare gli spettatori con la sua presenza, quasi sicuramente si parlerà del suo ultimo investimento. Recentemente, infatti, Carlo Cracco ha annunciato che nel corso del 2017 aprirà un terzo ristorante nel cuore della città di Milano. All'inizio del mese di febbraio, infatti, sulle vetrine di Galleria Vittorio Emanuele è apparso il logo del nuovo ristorante, con l'inequivocabile scritta "Next opening". Non si sa ancora la data effettiva d'apertura, ma Carlo Cracco ha dichiarato di stare iniziando a sistemare i locali.

CARLO CRACCO, OSPITE DELLA KERMESSE MUSICALE: LO CHEF DI MASTERCHEF SUL PALCO DELL'ARISTON (FESTIVAL DI SANREMO 2017, ULTIMA SERATA 11 FEBBRAIO) - Classe 1965, Carlo Cracco, stasera ospite del Festival di Sanremo 2017: ha sin da giovane intrapreso la carriera culinaria. Ha frequentato infatti un istituto alberghiero in primis, oltre che stages e percorsi formativi paralleli. Nel 1986 entra in contatto con la stella Gualtiero Marchesi a Milano ed è il punto di svolta. Carlo Cracco lavora e vive per tre anni in Francia, dove approfondisce le sue conoscenze e affina le sue tecniche. Una volta tornato in italia, a Firenze diviene chef dell'Enoteca Pinchiorri e qui ottiene ben tre stelle Michelin. Sicuramente durante la sua presenza a Sanremo citerà alcune fasi importanti della sua carriera e delle sue partecipazioni a programmi tv di punta come il seguitissimo MasterChef Italia e Hell's Kitchen. Non essendo mai stato ospite della manifestazione canora, non possiamo citare le precedenti presenze, tuttavia siamo sicuri riscuoterà un successo sia tra l'amato pubblico femminile, che tra la platea maschile, dalla quale è da sempre benvoluto.

© Riproduzione Riservata.