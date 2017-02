CARLO DI FRANCESCO / Chi è il fidanzato di Fiorella Mannoia: prof di Amici 2017 e produttore, il sostegno alla cantante anche sui social

CARLO DI FRANCESCO, CHI È IL FIDANZATO DI FIORELLA MANNOIA: IL SOSTEGNO ALLA CANTANTE ANCHE SUI SOCIAL (OGGI, 11 FEBBRAIO 2017) - Carlo Di Francesco non è solo il produttore di Fiorella Mannoia, ma è anche il suo compagno: da dieci anni, infatti, stanno insieme, ma solo recentemente la cantante è uscita allo scoperto. La differenza di età di 26 anni non è stato un ostacolo alla loro storia d'amore, che hanno coltivato lontano dai riflettori. Stasera, però, sarà diverso per Carlo Di Francesco, perché Fiorella Mannoia è considerata la strafavorita alla vittoria del Festival di Sanremo 2017. Sul palco dell'Ariston l'artista canterà "Che sia benedetta", una canzone a cui lo stesso compagno è particolarmente legato. Grande il supporto che le ha mostrato in questi giorni, anche sui social network: sulla sua pagina Facebook, ad esempio, ha pubblicato il video della canzone e scritto «...per chi dona l'amore che ha dentro!!!» (clicca qui per visualizzare il post). Si tratta di un riferimento diretto a Fiorella Mannoia in veste di compagna? Ma proprio dando uno sguardo alla pagina social di Carlo Di Francesco si scopre una curiosità: il produttore musicale ha dichiarato di essere «in una relazione complicata». La cantante però nei giorni scorsi ha assicurato che il segreto del loro rapporto sta nell'apertura: «Per questo forse non ci stanchiamo».

