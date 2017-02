CAVALLI DI BATTAGLIA, GIGI PROIETTI/ Oggi, sabato 11 febbraio 2017, non va in onda: ecco perché

CAVALLI DI BATTAGLIA, GIGI PROIETTI: OGGI NON VA IN ONDA (sabato 11 febbraio 2017) - Stasera, sabato 11 febbraio 2017, non andrà in scena un nuovo appuntamento con Cavalli di battaglia: lo spettacolo guidato da Gigi Proietti si è concluso infatti la settimana scorsa, con una puntata eccezionale proposta al pubblico di Rai 1 visto l'affetto dimostrato durante le prima tre settimane. Cavalli di battaglia di Gigi Proietti ha infatti debuttato portando a casa il 21.5% di share, con oltre 5 milioni di telespettatori: gli ascolti, in seguito, hanno perso qualche punto in percentuale, ma la settimana scorsa lo spettacolo ha chiuso comunque toccando il 19.6%, con 4 milioni e 241mila spettatori con gli occhi incollati al video. Un risultato davvero buono, considerando la concorrenza spietata di Maria De Filippi con il suo C'è posta per te su Canale 5: al posto dello spettacolo di Gigi Proietti, in ogni caso, la prima rete nazionale propone stasera un appuntamento davvero imperdibile. Carlo Conti, al fianco della co-conduttrice De Filippi, guiderà infatti la finalissima del Festival di Sanremo 2017, durante la quale verrà proclamato il vincitore dei Big della 67esima edizione della kermesse. Sarà interessante anche scoprire quali saranno i prossimi impegni del sabato sera di Rai 1: a breve, infatti, dovrebbe partire anche la nuova stagione di Ballando con le stelle, guidato da Milly Carlucci...

