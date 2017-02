CHE DIO CI AIUTI 4 / Anticipazioni e news: Azzurra in crisi, l’amore tra Nico e Monica è già finito? (Oggi, 11 febbraio 2017)

CHE DIO CI AIUTI 4, ANTICIPAZIONI E NEWS: AZZURA IN ANSIA, MONICA DIMENTICA NICO – Domenica si avvicina e una nuova puntata di Che Dio ci aiuti 4 attende il pubblico di Raiuno. La fiction interpretata da Elena Sofia Ricci e Francesca Chillemi continua ad incollare davanti ai teleschermi più di cinque milioni di telespettatori a puntata. Merito dei temi importanti che vengono, tuttavia, affrontati anche con ironia e leggerezza. Nella prossima puntata di Che Dio ci aiuti 4, le protagoniste principali saranno Azzurra e Monica, alle prese con problemi differenti. Se, infatti, Azzurra farà i conti con le ansie di una madre per la salute della figlia, Monica cercherà di dimenticare Nico tuffandosi tra le braccia di un altro uomo. La salute di Emma, infatti, nella nuova puntata di Che Dio ci aiuti 4 peggiorerà mandando letteralmente in crisi Azzurra che non saprà cosa fare e resterà al capezzale della figlia sperando che migliori. A sostenerla ci sarà come sempre Suor Angela che farà di tutto per non far perdere la speranza ad Azzurra. Monica, invece, dopo aver buttato al vento la possibilità di essere felice accanto a Nico che, deluso dall’atteggiamento della dottoressa ha cominciato ad uscire con Asia sperando di aver trovato la donna della sua vita, cercherà di dimenticarlo tuffandosi tra le braccia di un altro uomo. Il sentimenti che stava nascendo tra Monica e Nico, dunque, è già finito? I due sono destinati a restare separati per sempre?

