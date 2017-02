CHIARA/ Video "Nessun posto è casa mia": la canzone dedicata ai veri affetti. Sarà lei il vincitore? (Finale Festival di Sanremo 2017)

CHIARA GALIAZZO, VIDEO “NESSUN POSTO È CASA MIA”: LA CANZONE DEDICATA AI VERI AFFETTI. SARÀ LEI IL VINCITORE? (FINALE FESTIVAL DI SANREMO 2017) Chiara Galiazzo tornerà sul palco dell'Ariston stasera per la finale del Festival di Sanremo 2017: con la canzone "Nessun posto è casa mia", la cantante ha convinto il pubblico e la giuria di qualità. Si tratta della terza finale su altrettante partecipazioni alla kermesse musicale: Chiara, dunque, fa tris e si prepara a dar battaglia per la vittoria. L'artista padovana sogna di salire sul podio del Festival di Sanremo 2017: nel 2013 esordì con l'ottavo posto, nel 2015 ottenne il quinto, quindi l'obiettivo è migliorarsi. Entrare nella schiera dei tre che parteciperanno alla finalissima è fondamentale per poi giocarsi la vittoria finale. In ballo ci sono anche il Premio della Critica "Mia Martini", il Premio Sala Stampa "Lucio Dalla" e il Premio "Giancarlo Bigazzi" per il miglior arrangiamento.

Chiara Galiazzo con la canzone "Nessun posto è casa mia" (clicca qui per il video dell'esibizione di ieri) elogia il coraggio di chi si lascia tutto alle spalle e poi ricomincia. Il brano rispecchia il percorso della cantante padovana, che dopo un periodo non facile ha deciso di ripartire dal Festival di Sanremo 2017. Lo ha confermato Chiara stessa ai microfoni di Davide Maggio: «Mi sono guarda attorno, ho vissuto, ho compiuto 30 anni e ne so di più... Ma c'è sempre emozione, soprattutto quando ci credi. Non rinnego niente di ciò che mi è successo, ma ad un certo punto ci si ferma a riflettere per capire cosa si vuole essere». Chiara è entrata poi nel merito della canzone con la quale è arrivata alla finale del Festival di Sanremo 2017 e, quindi, ha spiegato il significato di "Nessun posto è casa mia": «Ho capito che in realtà casa è dove ci sono le persone a cui vuoi bene. Lavoro da un anno a quest'album: ho distrutto tutto e ricostruito», ha concluso la cantante, che stasera rivedremo sul palco dell'Ariston.

