Classifica Sanremo 2017 / Finalisti ed eliminati, i cantanti big verso la finale: Elodie, Sergio e Fabrizio Moro conquistano tutti (quarta serata)

Classifica Sanremo 2017 Finalisti ed Eliminati: Elodie e Sergio non sbagliano, Fabrizio Moro tenta il colpo (finale quarta serata) - Sedicesimo campione in gara, a Sanremo arriva il "big boy" Sergio Sylvestre con "Con te". Campione numero 17 in gara è Elodie, una di quelle che hanno ricevuto tanti complimenti anche sui social e quindi potrebbe essere quasi sicuramente in finale. Canta "Tutta colpa mia". Adesso è il momento di Fabrizio Moro con "Portami via": la canzone di Fabrizio è stata molto apprezzata sui social network, sui quali si sono sprecati tanti commenti anche sulle obiettiva bellezza del cantante giudice di Amici che colpisce anche per l'aspetto estetico, oltre che per la bravura e la bellezza della canzone. "#sanremo2017 a prescindere per #FabrizioMoro solo applausi! artista riservato, penna fine e RAFFINATA, LUI UN MUSICISTA" scrive di lui Gabriele Parpiglia. "Che emozione @FabrizioMoroOff: c'è la canzone, c'è l'interpretazione, c'è il cuore, c'è tutto #Sanremo2017", commenta invece Luca Dini direttore di Vanity Fair.

Classifica Sanremo 2017 Finalisti ed Eliminati: tra i possibili cantanti out Clementino e Lodovica Comello (finale quarta serata) - Come sappiamo alla fine di questa quarta e penultima puntata di Sanremo 2017 verranno eliminati quattro cantanti tra i big che raggiungeranno i due già eliminati nella scorsa puntata, ovvero le due coppie composte da Nesli & Alice Paba e Raige insieme Giulia Luzi. I big che andranno ufficialmente in finale domani sera saranno soltanto 16. Ma chi tra i concorrenti adesso in gara sentirà Carlo Conti e Maria De Filippi dire "sei eliminato" e dovrà abbandonare il palco dell'Ariston? Tante sono state le ipotesi di chi potrebbe essere mandato a casa: spicca un nome fra tutti, quello di Clementino, accompagnato anche da Al Bano, Alessio Bernabei e Ludovica Comello che subito, fin dal primo giorno del Festival di martedì, ha ricevuto una serie di critiche provenienti dai social che commentavano non solo le tante imprecisioni a livello di voce e ritmo nella canzone sia a livello di look proposti. Le critiche, inoltre, si sono sprecate anche nella serata delle cover, quando la Comello ha portato "Le mille bolle blu" di Mina. Qualcuno ha ipotizzato anche Giusy Ferreri o Michele Zarrillo.

