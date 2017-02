Clementino / “Ragazzi fuori”, video esibizione: dove lo porterà questa strada n salita? (Festival di Sanremo 2017, serata finale 11 febbraio)

CLEMENTINO, “RAGAZZI FUORI", PER LUI UN PERCORSO IN SALITA, COME FINIRA'? (FESTIVAL DI SANREMO 2017, SERATA FINALE 11 FEBBRAIO) – Il rapper napoletano Clementino questa sera sarà grande protagonista sul palco dell’Ariston nella serata finale della 67^ edizione del Festival di Sanremo condotta da Carlo Conti e Maria De Filippi. L’artista con il suo brano “Ragazzi fuori” ha saputo conquistare il pubblico italiano e la sala stampa (il regolamento prevede una votazione ponderata tra voto da casa, giuria esperti e giuria demoscopica) ottenendo il pass per questo importante evento che senza dubbio gli permette di avere grande visibilità. Un pezzo che lui stesso ha definito autobiografico nel quale canta delle difficoltà di alcuni ragazzi che ad un certo della propria vita si sentono esclusi ed emarginati dalla società, il che li porta a commettere dei pericolosi errori dai quali si può rimediare. Il percorso di Clementino non è stato semplicissimo giacché dopo la sua prima esibizione era stato giudicato tra gli ultimi tre e quindi a rischio eliminazione assieme a Ron, Giusy Ferreri, la coppia composta da Giulia Luzzi e Raige, la coppia composta da Nesli e Alice Paba e Bianca Atzei. Nella terza serata quella dedicata alle cover, ha dovuto quindi affrontare un complicato ballottaggio nel quale ha avuto la meglio. Infine, nella quarta serata di ieri sera grazie ad una performance convincente è entrato nei primi sedici Big e quindi in finale.

CLEMENTINO, “RAGAZZI FUORI”: VIDEO DELLA QUARTA SERATA E POSSIBILITÀ DI VITTORIA (FESTIVAL DI SANREMO 2017, SERATA FINALE 11 FEBBRAIO) – Clementino si è presentato nella quarta serata del Festival di Sanremo 2017 diretto dal maestro Campagnoli, conscio di dover dare il proprio meglio viste le votazioni delle prime serate che lo hanno costretto al ballottaggio. In effetti, il rapper ha cantato con il cuore facendo arrivare il messaggio sociale nascosto tra le righe del testo e senza dubbio provocando emozioni in quanti lo hanno ascoltato. Il suo volto durante le parole di presentazione di Maria De Filippi ha tradito una certa emozione e tensione che tuttavia si è sciolta non appena l’orchestra dell’Ariston ha iniziato a suonare. Una esibizione dunque convincente nella quale è stato molto apprezzato il cambio di ritmo che arriva con il ritornello, rendendo il pezzo molto orecchiabile e quindi appetibile per il classico pubblico sanremese. Tutte caratteristiche che potrebbero permettere a Clementino di essere un vero e proprio outsider magari inserendosi nei primi 10 posti che può essere considerato un buon risultato considerando che ha seriamente rischiato di ritrovarsi già fuori dai venti. Clicca qui per vedere il video dell’intensa esibizione offerta nella quarta serata dal rapper napoletano.

© Riproduzione Riservata.