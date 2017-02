DEBITO DI SANGUE/ Su Rete 4 il film con Jeff Daniels e Anjelica Huston, alla regia Clint Eastwood (oggi, 12 febbraio 2017)

DEBITO DI SANGUE, IL FILM IN ONDA SU RETE 4 OGGI, 12 FEBBRAIO 2017: IL CAST - Debito di sangue, il film in onda su Rete 4 oggi, domenica 12 febbraio 2017 alle ore 23.25. Una pellicoal di genere thriller – azione dal titolo originale Blood Work. La pellicola americana è stata prodotta nel 2002 negli Usa per una durata di circa 111 minuti sotto la regia di Clint Eastwood che ne è anche il principale interprete. Nel cast sono presenti tanti altri ottimi attori come Jeff Daniels, Anjelica Huston, Wanda De Jesus e Tina Lifford. Ma scopriamo la trama del film nel dettaglio.

DEBITO DI SANGUE, IL FILM IN ONDA SU RETE 4 OGGI, 12 FEBBRAIO 2017: LA TRAMA - In una cittadina americana un agente dell'Fbi di nome McCaleb (Clint Eastwood) si sta occupando da diverso tempo delle indagini che riconducono con uno strano serial killer che sembra avere con lui un vero e proprio conto in sospeso. Infatti, il serial killer quasi come se si trattasse di un gioco perverso di tanto in tanto manda dei messaggi al tutore della legge per sfidarlo ad arrestarlo. McCaleb è letteralmente ossessionato da questa vicenda concentrando tutta la propria esistenza sulla risoluzione del caso tant’è che arrivano ben presto per lui dei problemi di natura sentimentale con la moglie con la quale poi si separerà e soprattutto di salute. Infatti, durante un inseguimento l’agente dell’FBI accusa un malore, si tratta di un infarto. Fortunatamente i soccorsi arrivano in tempo utile per salvargli la vita con relativo ricovero in ospedale. Tuttavia la diagnosi per lui è molto dura in quanto deve assolutamente stare a riposo ed in ragione della sua età piuttosto avanzata viene messo in pensione. Come se non bastasse necessita di un trapianto di cuore e non appare semplice trovare un donatore visto che il suo gruppo sanguigno è alquanto raro. A distanza di due anni viene chiamato dall’ospedale in quanto è finalmente disponibile un cuore compatibile. L’operazione viene portata avanti con successo ma il recupero si rivela molto lungo e duraturo. Una volta uscito dall’ospedale decide di andare a vivere nei pressi del porto dove fa la conoscenza di un uomo di nome Buddy (Jeff Daniels) che diventa il suo migliore amico. Nelle vicinanze vive anche una donna di nome Graciella (Wanda De Jesus) assieme alla propria nipotina. Graciella si rivela essere la sorella da cui McCaleb ha ricevuto il cuore e che è stata uccisa durante una rapina finita male in un supermercato. Graciella chiede all’agente Fbi ormai in pensione di occuparsi del caso e di scoprire chi sia stato il responsabile. L’uomo avvertendo un peso morale nei confronti della donna decide di occuparsi della vicenda nonostante il parere contrario del medico ed inizia ad investigare facendo leva sulle proprie conoscenze in polizia. Ben presto scoprirà che dietro tutto questo c’è il serial killer a cui dava la caccia in passato il quale ha ucciso la donna affinchè McCaleb avesse un cuore per riprendere la loro vecchia sfida.

