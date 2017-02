DOPOFESTIVAL 2017/ Video replica quarta puntata: Nicola Savino e la Gialappa’s tra risate e polemiche (Festival di Sanremo 2017)

DOPOFESTIVAL 2017, VIDEO REPLCA QUARTA PUNTATA 10 FEBBRAIO - Penultima puntata del DopoFestival 2017 con tante emozioni e tante risate che hanno coinvolto il pubblico della Manifestazione canora più attesa. Si parte con Linus e Savino, che presentano i due eliminati: stiamo parlando di Al Bano e Gigi D'Alessio. Si ride anche con i Gialappi: per loro la vera faccia da Festival è proprio la Parietti. Si ironizza anche su Al Bano e sul fatto che il Festival di Sanremo sia solo per i più anziani: ma a quanto pare tutti lo seguono. In studio interviene anche Moro, che commenta quella che viene definita la svolta epocale: ma lo stesso Moro ironizza dicendo di non aver ascoltato le canzoni dei due colleghi. Anche il direttore di Chi rimugina sull'argomento. Poi arriva Gabbani, che ironizza sul suo costume da scimmia. La Gialappa's ovviamente non risparmia nessuno. Ed è proprio Gabbani ad intrattenere il pubblico cantando Svalutation. La canzone parla di un paese in crisi e rispecchia ovviamente la situazione cantata da Adriano Celentano tanti anni fa. Una piccola curiosità riguarda il fatto che questa canzone doveva essere portata sul palco dell' Ariston da Clementino. Michele Monina poi torna sull'eliminazione di Gigi D' Alessio, che sebra avere molti più fan. Secondo lui poi ci sono tanti big che non lo sono come ad esempio Elodie. E si torna dunque su una nuova polemica che era già stata affrontata durante gli scorsi festival. In studio arriva anche Paola Turci. Ovviamente il trio comico la prende di mira sul look e sulla mancanza del reggiseno, scatenando l'ilarità di tutti. E Damiano ribadisce che proprio lei sembra essere quella meglio vestita sul palco dell'Ariston. E si continua ad insistere sul ricambio generazionale.

DOPOFESTIVAL 2017, VIDEO REPLCA QUARTA PUNTATA 10 FEBBRAIO: IL VINCITORE DELLE NUOVE PROPOSTE IN STUDIO - In studio arriva poi Lele, il vincitore della categoria Giovani. Alunno della scuola di Amici, il giovane Lele ha emozionato tutti sul palco. Palmieri lo incalza, chiedendogli perché lui e i suoi colleghi di Amici si mangiano il palco: lo stesso Lele conferma che la scuola di canto e ballo più famosa dà sicuramente le basi per fare ciò. Il vincitore della sezione Giovani incalza sulla sua idea di talent, che dovrebbero essere un'opportunità e non un'etichetta. Nel frattempo si ritorna anche a Moro, che preferisce nettamente il premio della critica a quello delle giovani proposte: il cantautore romano è sicuramente una delle rivelazioni positive di questo Festival. Paola Turci viene intanto interpellata sulle eliminazioni e lei pensa che siano un meccanismo crudele. Lo stesso Linus pensa che questo sia il motivo per cui i big non vadano a Sanremo. Nel frattempo si ride e si scherza con la Costanzo Cam, che attacca la Mannoia. La puntata si chiude con l'annuncio della Gialappa's, che spiega come domani ci sarà il Dopo Festival della Finale, la prima volta che ciò accade. Prima di chiudere la puntata del 10 febbraio del Dopo Festival, si esibiscono i La Rua. Infatti il gruppo musicale chiude con la sigla della trasmissione il penultimo appuntamento. Una puntata un po' meno sulle righe rispetto le altre, in quanto c'era molta amarezza per gli eliminati. Lo stesso d'Alessio non pensava di dover abbandonare la manifestazione, anche perché la sua canzone sembrava funzionare, soprattutto tra i più giovani. Ma il pubblico non sembra essere d'accordo. CLICCATE QUI PER VEDERE O RIVEDERE LA PUNTATA DI IERI DEL DOPOFESTIVAL.

