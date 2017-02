ELIMINATI SANREMO 2017: GIUSY FERRERI, RON, AL BANO E GIGI D'ALESSIO (OGGI, 11 FEBBRAIO 2017) - Sono quattro gli eliminati nella quarta serata di Sanremo 2017: Giusy Ferreri, Ron, Al Bano e Gigi D'Alessio non passato alla finale prevista per questa sera e scoppia la polemica legata ai risultati del televoto. A insorgere è stata sia la platea dell'Ariston sia la sala stampa, che ha giudicato folle la scelta di eliminare questi quattro artisti, e soprattutto il grande Al Bano, una delle voci più belle d'Italia. Per stemperare un po' gli animi forse, Gigi D'Alessio ha postato sul suo facebook un video dove si rivolge ai fan dicendogli, "Ragazzi ve lo giuro, non ci sono rimaste male. Sapete chi c'è rimasto male? Sto c****o!", ha detto insieme a tutte le persone che stavano festeggiando con lui la fine di questa bellissima avventura. La polemica più grande riguarda però proprio Al Bano, perché la sua "Di rose e di spine" si era conclusa con una standing ovation del pubblico in sala.

ELIMINATI SANREMO 2017: GIUSY FERRERI, RON, AL BANO E GIGI D'ALESSIO. SCOPPIA LA POLEMICA (OGGI, 11 FEBBRAIO 2017) - Al Bano è forse il nome che meno ci aspettavamo per gli eliminati da Sanremo 2017: il cantante era tornato ancora una volta all'Ariston dopo i problemi di salute avuti a dicembre, con due infarti che l'hanno compito mentre cantava. In molti si erano preoccupato per la voce rauca sfoggiata la prima serata e hanno pensato a delle conseguenze dell'attacco di cuore ma, hanno spiegato i figli, non è così: "Non a causa di problemi di salute, bensì perché è fatto così: si concede troppo. Prima di salire sul palco aveva passato un’intera giornata al telefono con i giornalisti. E' chiaro che così facendo arriva stanco a fine serata", hanno detto. Giusy Ferreri e Ron avevano ricevuto il "semaforo rosso" già la prima sera e questa volta non ce l'hanno fatta a portare a casa la finale, mentre anche per Gigi D'Alessio si conferma un po' una novità questa eliminazione. Chi vincerà il festival?

