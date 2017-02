ELODIE, VIDEO “TUTTA COLPA MIA”: LA CANZONE CON IL TOCCO DI EMMA MARRONE. SARÀ LEI IL VINCITORE? (FINALE FESTIVAL DI SANREMO 2017) Nella finale di Sanremo 2017 troveremo in corso anche Elodie, con la sua canzone "Tutta colpa mia". Il pubblico ha accompagnato le sue esibizioni, compresa quella della quarta serata (clicca qui per il video), con rumorosi applausi di apprezzamento. Si è presentata con il suo look giovanile e particolare, che ha rispecchiato perfettamente il suo carisma e la sua brillantezza di interprete. Anche durante l'esecuzione delle cover era apparsa positivamente e "Quando finisce un amore" di Cocciante è stata proposta in una versione veramente interessante. In questo senso c'è stata anche una simpatica e curiosa gaffe da parte di Arsia che sui social network ha fatto i complimenti alla canzone di Elodie, quando in realtà si trattava appunto di "Quando finisce un amore" che invece è del cantautore Cocciante. I fans glielo hanno fatto immediatamente notare e Arisa ha modificato il post, ma ormai l'errore era stato commesso e la notizia è rimbalzata su internet in maniera virale.

"Tutta colpa mia" è un pezzo che è stato scritto da Emma Marrone, che per Elodie nutre una profondissima stima artistica. Dopo aver provato senza successo a partecipare a X Factor, Elodie ha gareggiato, arrivando seconda, nell'edizione 2015 di Amici, condotto dalla stessa Maria de Filippi. Proprio Emma ha dimostrato di essere la prima fan di Elodie, e le ha dato in omaggio questo pezzo da portare a Sanremo 2017, dopo averla voluta come ospite in apertura dei suoi concerti. Si tratta, dunque, di un apprezzamento forte e di un'investitura certamente importante, che dovrebbe incoraggiare ulteriormente la ragazza nella sua performance sanremese. Il tocco artistico di Emma Marrone si avverte in particolar modo nell'approccio alla canzone, che risulta grintoso e deciso.

Praticamente tutti la annunciano vicina al podio, perché è una voce con un sacco di doti positive e perché la canzone è orecchiabile. Di sicuro il pezzo di Elodie avrà un grande successo dopo il Festival e verrà trasmesso per i prossimi mesi sia in televisione che in radio. Elodie comunque se la giocherà fino all'ultimo, per conquistarsi una tra le prime posizioni e magari proprio il gradino più alto del podio.

