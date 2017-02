ENRICO MONTESANO / Ospite nella kermesse musicale: l’attore ritrova Carlo Conti (Festival di Sanremo 2017, finale 11 febbraio)

ENRICO MONTESANO, OSPITE DELLA KERMESSE MUSICALE: PROTAGONISTA A TEATRO CON “IL MARCHESE DEL GRILLO” (FESTIVAL DI SANREMO 2017, FINALE 11 FEBBRAIO) – Nella prima serata di Rai 1 va in onda la finalissima della 67^ edizione del Festival di Sanremo condotto da Carlo Conti e Maria De Filippi. Uno degli appuntamenti più attesi dell’intero panorama televisivo italiano nel quale saranno presenti diversi ospiti di rilievo tra cui il noto attore romano Enrico Montesano. Montesano che quindi ritrova Carlo Conti dopo la comune esperienza nell’ambito della trasmissione Tale e Quale Show nella quale ha vestito i panni di giudice fisso dispensando oggettive valutazioni spesso arricchite da piccole ma apprezzate performance comiche. Nelle scorse settimane lo stesso Montesano è stato protagonista anche a teatro nell’ambito della trasposizione del film commedia Il marchese del Grillo diretto dall’indimenticato Mario Monicelli con una eccellente interpretazione di un Alberto Sordi impareggiabile. Lo spettacolo è stato diretto da Massimo Romeo Piparo con le musiche di Emanuele Friello. In attesa di gustare dal vivo la performance di Enrico Montesano ricordiamo i momenti più importanti della sua carriera.

ENRICO MONTESANO, OSPITE DELLA KERMESSE MUSICALE: LA CARRIERA (FESTIVAL DI SANREMO 2017, FINALE 11 FEBBRAIO) – Enrico Montesano è nato a Roma nel mese di giugno del 1945. La sua è una famiglia particolarmente indirizzata al mondo del teatro tant’è che il bisnonno aveva una compagnia di operette ed il nonno fu direttore d’orchestra. I suoi inizi sono nel teatro ma molto presto esordisce anche sul grande schermo ed in particolare nell’anno 1966 nella pellicola Io non protesto, io amo per la regia di Ferdinando Baldi. Mette in mostra le proprie qualità artistiche nel 1971 nel film Io non vedo, tu non parli, lui non sente diretto da Mario Camerini e che fungerà un po’ da trampolino di lancio. Tra i principali film che lo hanno visto come protagonista ricordiamo Febbre da cavallo di Steno, Qua la mano, Il conte Tacchia, Sing sing, I due carabinieri, Piedipiatti e tantissimi altri ancora. Anche in tv ha preso parte a numerosi spettacoli come Senza Rete nel 1970, Dove sta Zazà nel 1973, Fantastico 9 nel 1989, Fantastico Enrico nel 1997 e Tale e Quale Show nel 2016 nelle vesti di giurato. Nel 1978 è stato splendido interprete a Teatro dello spettacolo Rugantino.

© Riproduzione Riservata.