EPIC - IL MONDO SEGRETO/ Su Italia 1 il film d'animazione diretto da Chris Wedge

EPIC - IL MONDO SEGRETO, IL FILM IN ONDA SU ITALIA 1 OGGI, 11 FEBBRAIO 2017: IL CAST - Epic - Il mondo segreto è il film in onda su Italia 1 oggi, sabato 11 febrbaio 2017 alle ore 21.10. Come tradizione abbastanza consolidata del sabato sera di Italia Uno anche in questa sera viene proposta una pellicola d'animazione dedicata ad un pubblico molto giovane, prodotta e realizzata negli Stati Uniti nel 2013 per la regia di Chris Wedge. I doppiatori che hanno dato voce ai personaggi sono Amanda Seyfriend, Beyoncè knowles e Colin Farrell. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

EPIC - IL MONDO SEGRETO, IL FILM IN ONDA SU ITALIA 1 OGGI, 11 FEBBRAIO 2017: LA TRAMA - Una ragazza di diciassette anni di nome Mary Katherine, ma conosciuta da tutti come Mk (Amanda Seyfried), dopo aver perso la madre, decide di andare a vivere da suo padre, il professor Bomba: quest'ultimo sta studiando una particolare e stravagante teoria in cui si dice che il mondo sarebbe popolato da esseri molto piccoli che non si possono vedere. La ragazza prende con riluttanza queste affermazioni, ma in realtà nessuno dei due sa che al loro fianco ci sono dei piccoli esseri, una sorta di soldati con il nome di Leafman, che li proteggono da altre creature minuscole ma malvagie chiamate Boggan che sono intenzionate a distruggere la foresta che è intorno alla loro casa e a fare del male a tutti gli essere viventi. Tara, è la regina della foresta e sa del pericolo che sta correndo per questo motivo decide di trovare un possibile erede al trono, ma viene attaccata dai Boggan che la lasciano morente nella foresta. Proprio di qui sta passando la giovane Mk sulal quale la regina prima di morire infonde la propria magia trasformandola in una creatura minuscola e dandole in consegna il baccello che dovrà portare alla lucciola Nim Galuu (Steven Tyler). Mk si trova quindi catapultata in un surreale mondo magico, seppur molto disorientata e spaventata decide di unirsi alla squadra di soldati Leafman, che insieme alle lumache Grub e Mub partono alla volta della ricerca della lucciola. Man mano che Mk trascorre il tempo con i Leafman si rende conto che la foresta e i suoi microorganismi hanno bisogno del suo sostegno per far sì che le forze del bene riescano a sconfiggere i Boggan e per aiutare i suoi nuovi piccoli amici da questo grave pericolo in cui sono finiti.

