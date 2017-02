ERMAL META, VIDEO “VIETATO MORIRE”: LA CANZONE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE. SARÀ LUI IL VINCITORE? (FINALE FESTIVAL DI SANREMO 2017) Senza alcun dubbio, Ermal Meta è uno dei favoriti nella finale del Festival di Sanremo 2017. La sua canzone “Vietato morire” è riuscita ad arrivare al cuore di tutti gli ascoltatori e la sua voce ha letteralmente stregato tutti. L’esibizione dell’artista in occasione della quarta serata della kermesse è stata come al solito impeccabile (clicca qui per il video). Ad aver reso ancora più speciale l’interpretazione è stata anche la vittoria dell’artista nella serata dedicata alle cover. Una cosa è certa: Ermal Meta è già uno dei vincitori morali di questa edizione del festival. La sua è una canzone che tocca un argomento molto delicato e particolarmente sentito: la violenza sulle donne. Ascoltando nel dettaglio il pezzo ci si rende conto di quanto l’argomento sia stato affrontato con grazia ed eleganza. La voce narrante è quella di un figlio che aiuta la madre a combattere quella violenza così vigliacca e meschina. Si parla d’amore nella canzone di Ermal Meta e lo si fa dicendo che la violenza non può e non deve essere considerata una forma d’amore.

Salito sul palco con una giacca rossa e con un sorriso smagliante, Ermal è stato uno dei primi artisti a esibirsi ieri sera e anche questa volta pare essere riuscito davvero a fare centro, lasciando tutti a bocca aperta. Gli applausi, ovviamente, non sono mancati e hanno fatto ben capire che proprio Ermal è uno degli artisti più apprezzati dal pubblico dell’Ariston. La voce graffiante di questo artista albanese di nascita riesce a raccontare alla perfezione quanto la violenza possa segnare per sempre la vita di una donna, ma, allo stesso tempo, ha la capacità di donare speranza e di far capire che, nonostante tutto, è "vietato morire", come dice il titolo del brano in gara. Insomma, Ermal Meta non può assolutamente affermare con certezza di avere la vittoria in tasca, ma c’è da scommettere che sarà uno dei concorrenti in gara che si posizionerà molto bene nella classifica finale.

A questo punto, dunque, non resta altro da fare che attendere la messa in onda della puntata di questa sera per scoprire chi riuscirà a guadagnare la prima posizione. Data la tematica affrontata da Ermal Meta, non è affatto a escludere la possibilità che il premio della critica sarà consegnato proprio a lui. Quella di questa sera, come è facile immaginare, sarà una puntata decisamente al cardiopalma ed Ermal Meta dovrà ancora una volta stregare tutti con il suo stile così particolare e con una voce a dir poco rara e difficile da non apprezzare già dal primo ascolto. Qualche previsione riguardo all'ultima serata? Nonostante la sala stampa pare essersi molto entusiasmata per il pezzo di Francesco Gabbani, non è da escludere che il riconoscimento assegnato dai giornalisti vada proprio all'artista albanese Ermal Meta con la sua bellissima canzone "Vietato morire".

© Riproduzione Riservata.