FABRIZIO CORONA / News, ecco come rendere felice Silvia Provvedi (Oggi, 11 febbraio 2017)

FABRIZIO CORONA, NEWS: SILVIA PROVVEDI SVELA COME RENDERLA FELICE – Fabrizio Corona continua a vivere in carcere in attesa che inizia il nuovo processo a suo carico. Nonostante la paura di dover trascorrere i prossimi anni dietro le sbarre di una cella, Fabrizio Corona non perde le speranze anche grazie al continuo sostegno che riceve dalla madre Gabriella e dalla fidanzata Silvia Provvedi che, pur essendo giovanissima, sta dimostrando di essere una donna matura e responsabile scegliendo di restare accanto al proprio uomo. Silvia Provvedi, infatti, continua a dividersi tra le visite a Fabrizio Corona e il suo lavoro. Insieme alla sorella Giulia cerca di rispettare tutti gli impegni professionali partecipando a serate ed eventi e posando per diversi campagne promozionali. Silvia, inoltre, è anche molto attiva sui social dove ha deciso di svelare ai fans come renderla felice. “Come fare Felice una donna??? Regalandole un Paio di Scarpe nuove!!!”, scrive la brunetta de Le Donatella che diventa sempre più bella per la gioia dei fans. Bellissima e in splendida forma, dunque, a Silvia Provvedi basta un paio di scarpe per essere felice. Sarà il primo regalo che le farà Fabrizio Corona quando uscirà dal carcere? Cliccate qui per vedere il post.

