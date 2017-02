FABRIZIO MORO, VIDEO “PORTAMI VIA”: LA SUA VOCE GRAFFIANTE REGALA ANCORA EMOZIONI (FINALE FESTIVAL DI SANREMO 2017) Siamo giunti alla finale del Festival di Sanremo 2017 e tra i 16 campioni rimasti in gara c’è Fabrizio Moro. Dopo una performance stupenda nella prima puntata con il suo pezzo "Portami via" e l'ottima esecuzione della cover "La leva calcistica della classe '68" cantata nella puntata di giovedì, il cantante romano continua a riscuotere complimenti, applausi e consensi. Il brano su Youtube in pochissimi giorni ha ottenuto quasi 2 milioni di visualizzazioni e decine di migliaia di condivisioni, a dimostrazione che piace moltissimo. E anche in radio il pezzo sta andando benissimo.

Anche nella quarta serata il cantante non si è smentito, cantando il suo pezzo in modo davvero impeccabile. Voce graffiante, interpretazione perfetta, testo emozionante e un artista che finalmente ha eliminato anche i piccoli difetti e le imperfezioni. E pensare che Fabrizio aveva proprio raggiunto la notorietà 10 anni fa proprio sul palco dell'Ariston con il brano "Pensa", che vinse nella categoria giovani. Da allora sono cambiate molte cose. Fabrizio è giudice di "Amici" di Maria De Filippi su Mediaset, è maturato, e ora è diventato un artista a tutti gli effetti. Infatti, se le sue innate doti di scrivere testi emozionanti e con significati profondi non sono mai state messe in discussione, molto spesso il cantante peccava nell'intonazione o nell'interpretazione dei brani. Pecche eliminate nel corso degli anni, e che lo hanno ormai reso un cantante completo.

Durante la sua performance nell'ultima puntata (clicca qui per il video) molti all'Ariston si sono emozionati. Il brano è stato dedicato a sua figlia di tre anni, Anita, che secondo le dichiarazioni del cantante è stata colei che gli ha cambiato la vita, facendolo uscire da un periodo difficile. Un brano che quindi, data la speciale dedica, assume un significato ancora più speciale ed entra ancora di più all'interno dell'ascoltatore, che ascoltando "Portami via" non può che rimanere emozionato e colpito in positivo dal brano e da Fabrizio Moro come compositore e cantante.

