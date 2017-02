FEDEZ/ News: "Ho letto le cose peggiori sul mio conto" il messaggio di Chiara Ferragni sui social (oggi, 11 febbraio 2017)

FEDEZ, NEWS: "HO LETTO LE COSE PEGGIORI SUL MIO CONTO", IL MESSAGGIO DI CHIARA FERRAGNI SUI SOCIAL - Tutti i riflettori, in queste ultime settimane, sono puntati su Fedez e Chiara Ferragni, protagonisti più che mai del gossip e di una serie di eventi che mai del gossip e di una serie di eventi che consacrano, giorno dopo giorno, il loro grande successo. Come noto, la Ferragni ha di recente raggiuntogli studenti della prestigiosa Università di Harward, con i quali ha potuto tenere una lezione tutta dedicata al business e al successo di The Blond Salad. La blogger, alla luce del suo intervento in aula, ha condiviso un lungo messaggio sul suo profilo ufficiale per spiegare ai suoi tanti follower quali sono le sue emozioni in questo momento, ma non ha perso l'occasione di rivelare anche qualche piccolo segreto per raggiungere il successo: "Segui il tuo istinto e sii aperto ai cambiamenti - dice la Ferragni su Instagram - Abbraccia ciò che è nuovo, la paura, l'ignoto. Sfida te stesso per imparare qualcosa di nuovo ogni giorno, sorridi alla gente, ricorda a te stesso quanto vali. Sii la persona che vuoi essere, combatti per i tuoi valori, sii affamato ed eccitato per ciò che ti aspetta". La blogger, nel suo lungo post, ha parlato anche degli insuccessi, spiegando come a volte siano un punto di partenza per il cambiamento: "Ricorda che se qualcosa non funziona , potrebbe non essere la cosa migliore per te in questo momento. Tira fuori il meglio di te ma non essere troppo duro con la tua anima. fai errori e abbracciali, ama e vivi ferocemente senza rimpianti". E, con le sue parole, non dimentica i tanti momenti di difficoltà con i quali si è confrontata negli ultimi anni: "Ho sentito e ho letto le cose peggiori sul mio conto,. Ho sofferto,ho pensato tante volte che non stavo facendo la cosa giusta, ma non ho mai pensato di smettere". Cliccate qui per leggere tutto il suo post.

