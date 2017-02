FIORELLA MANNOIA, VIDEO “CHE SIA BENEDETTA”: LA CANZONE FAVORITA PER LA VITTORIA (FINALE FESTIVAL DI SANREMO 2017) Questa sera è in programma la finale del Festival di Sanremo 2017 e tra i 16 concorrenti rimasti in gara c’è anche Fiorella Mannoia, una delle favorite alla vittoria finale, prima ancora prima che iniziasse il Festival. Tanti si chiedevano come mai stampa e bookmaker davano per favorita Fiorella Mannoia, e ascoltando il brano portato in gara, hanno subito capito il perché. "Che sia benedetta", infatti, ha dimostrato di essere un singolo profondo, toccante, intelligente e soprattutto molto musicale e orecchiabile. Il brano diventa davvero perfetto se poi, a tutte le caratteristiche positive citate, si aggiunge la bravura di Fiorella Mannoia, che ha dimostrato di non essere mai invecchiata, e che anzi, con il passare degli anni sembra perfino maturata e migliorata dal punto di vista artistico. Timbro di voce unico, stonature assenti, brano tecnicamente eseguito in modo perfetto. Si pensi che "Che sia benedetta" ha ottenuto in pochissimi giorni su Youtube quasi 2 milioni di visitatori, è stato ascoltato in radio da oltre 18 milioni di persone ed è trasmesso su 204 emittenti.

La canzone, inno alla vita e alla sua difesa, è di rara bellezza e rappresenta un po’ il degno coronamento di una carriera costellata di successi. Nella puntata di ieri (clicca qui per il video), in particolare, il brano è stato eseguito molto bene, e gli applausi scroscianti per la cantante non sono mancati da parte di tutto l'Ariston e dei giornalisti in sala stampa.

Pochissime critiche per lei.

La vittoria finale sembra in tasca, ma in realtà il Festival conta molti artisti che hanno portato pezzi interessanti. Sicuramente Fiorella sarà una delle prime in classifica, magari sul podio. Una cosa è certa, sicuramente "Che sia benedetta" farà un successo enorme, come già sta facendo, e questo Sanremo 2017 in ogni caso sarà per la Mannoia un capitolo della sua carriera musicale molto positivo.

