FRANCESCO GABBANI, VIDEO “OCCIDENTALI’S KARMA”: LA SIMPATICA ESIBIZIONE CON LA SCIMMIA. SARÀ LUI IL VINCITORE? (FINALE FESTIVAL DI SANREMO 2017) Tra i protagonisti della finale del Festival di Sanremo 2017 forse quello che desta più simpatia è Francesco Gabbani, con la canzone “Occidentali’s karma”. Il brano descrive in maniera pungente e rafinata la società attuale passando per qualche citazione metaletteraria e facendo riferimento ad atteggiamenti e abitudini dell’uomo contemporaneo che pare letteralmente alienato in un mondo basato esclusivamente sulle mode del momento e su relazioni umane virtuali e del tutto prive di consistenza. Il richiamo alla scimmia nuda è particolarmente brillante e ha reso la performance di ieri sera di Gabbani (clicca qui per il video) ancora più speciale. La scimmia nuda, com’è noto, è una metafora che sta a indicare che l’uomo non è altro che una scimmia senza peli. Come anticipato, si tratta di un richiamo letterario che Gabbani ha messo in musica in maniera magistrale.

In occasione della precedente esibizione, Gabbani era salito sul palco dell’Ariston accompagnato da un ballerino vestito, appunto, da scimmia. Ieri sera, invece, le parti si sono invertite, anche se solo in parte. Ad aver indossato il costume da scimmia è stato proprio Gabbani. Il suo compagno di palcoscenico, invece, si è esibito indossando lo stesso maglione con il quale Gabbani si era esibito in precedenza e la maschera da scimmia. Insomma, anche nella puntata del Festival di Sanremo andata in onda ieri sera, Francesco Gabbani è riuscito a stupire tutti e anche dal punto di vista canoro, la performance è stata impeccabile. Addirittura, pare che la sala stampa durante la sua esibizione di ieri sera si sia letteralmente scatenata a ritmo di “Occidentali’s karma”. Che a Gabbani vada il premio, appunto, della sala stampa? Probabile. In ballo c’è anche il premio della critica e non è affatto da escludere che potrebbe essere sollevato al cielo proprio da Gabbani. Insomma, che Francesco torni a casa con un nulla di fatto pare essere davvero molto difficile.

Una delle domande che più si stanno ponendo i telespettatori riguarda, poi, la performance di questa sera dell’artista: cosa si inventerà per stupire il pubblico? Difficile a dirsi, almeno per il momento. A questo punto, quindi, non ci rimane altro da fare che attendere.

© Riproduzione Riservata.