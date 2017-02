FURIA CIECA/ Sul Nove il film con Rutger Hauer e Terry O’Quinn

FURIA CIECA, IL FILM IN ONDA SU CANALE NOVE OGGI, 11 FEBBRAIO 2017: IL CAST - Furia cieca è il film in onda oggi, sabato 1 febbraio 2017 alle ore 21.15. Una pellicola d'azione dal titolo originale Blind Fury è stata prodotta in America nel 1989 con la durata pari a circa 1 ora e 28 minuti per la regia di Phillip Noyce. Nel cast ci sono Rutger Hauer, Terry O’Quinn, Brandon Call, Meg Foster e Lisa Blount. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

FURIA CIECA, IL FILM IN ONDA SU CANALE NOVE OGGI, 11 FEBBRAIO 2017: LA TRAMA - Durante la cruenta guerra del Vietnam, un soldato americano di nome Nick Parter (Rutger Hauer) si ritrova nel bel mezzo di una missione disperata. L’esercito nemico fa saltare in aria la sua postazione utilizzando delle mine che vengono innescate erroneamente da un suo compagno d’armi, Frank Deveraux (Terry O’Quinn). Frank oltre all’errore commesso in questa vicenda ci mette anche un pizzico di egoismo di fatto abbandonando il proprio amico al suo destino e scappando verso la postazione amica per salvarsi. Nick viene ipotizzato morto o quanto meno disperso ma in realtà seppur abbia riportato dei danni permanenti alla vista, riesce a salvare la pelle grazie all’aiuto di alcuni abitanti di un vicino villaggio, che lo prendono per portarlo in un posto sicuro dandogli le necessarie cure. La vista di Nick non migliora, ma nel frattempo fruisce degli insegnamenti di un maestro vietnamita di arti marziali che gli insegna a vedere usando gli altri sensi e soprattutto impartisce lui delle importanti lezioni su come usare al meglio la spada. Con il passare del tempo Nick diventa molto abile nell’usare la spada la cui lama viene tenuta nascosta dal bastone che lui utilizza per orientarsi. Una vota completamente padrone dei movimenti e dell’auto difesa, Nick si mette in viaggio per cercare di trovare la via di casa ed in particolare per incontrare l’amico Frank nei confronti del quale, nonostante tutto, non nutre odio ed anzi vorrebbe metterlo al corrente del fatto che lo perdona. Nel frattempo, Frank ha terminato la propria esperienza nell’esercito tornando ad essere un civile e soprattutto ha messo su famiglia sposando la donna di cui era da sempre innamorato e mettendo al mondo un fantastico bambino che ora ha 8 anni. Tuttavia, Frank si è cacciato nuovamente nei guai in quanto ha contratto ingenti debiti con un boss malavitoso e per questo costretto a fabbricare per lui della pericolosa droga sintetica. Frank cerca di ribellarsi ma il boss è pronto a fargli cambiare idea mandando presso la sua casa degli scagnozzi allo scopo di uccidere la moglie e rapire il figlio. Gli scagnozzi arrivano nella casa di Frank contemporaneamente con l’arrivo di Nick e dopo essere riusciti ad uccidere la donna vengono messi ko dall’ex soldato che a questo punto decide di prendersi cura del figlio del proprio amico mettendosi in viaggio per ritrovare il padre. Durante questo viaggio Nick ed il bambino sono oggetto di nuovi attentati da parte del boss che però prontamente vengono respinti dal valente uomo.

