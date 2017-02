Federica Carta è fidanzata?/ Amici 2017, innamorata di un ragazzo conosciuto nella scuola?

Federica Carta Ad Amici 16, la cantante ha conquistato tutti con la sua voce: chi è il fidanzato? - Voce vellutata, sguardo angelico, Federica Carta è una della cantanti della nuova edizione di Amici di Maria De Filippi. La sua voce elegante e raffinata l'ha subito portata ad essere apprezzata dai professori che, in più di un'occasione, hanno manifestato l'ammirazione e la preferenza nei suoi riguardi. Questo e le qualità palesi di Federica ne fanno una delle possibili vincitrici del serale che approderà nella prima serata di Canale 5 a marzo. Ma chi è davvero la dolce Federica? La ragazza, come si legge sulla scheda pubblicata sulla pagina ufficiale di Amici, vive con i genitori e la sorella. "Ha iniziato a prendere lezioni di canto dall’età di 9 anni e ama scrivere canzoni. La sua giornata “tipo” durante l’anno si alterna tra scuola, lezioni di canto, amici e famiglia. Ascolta il Neo soul, il Pop soul e il Pop e il suo sogno più grande è quello di riuscire ad emozionare le persone con la sua musica. I suoi cantanti di riferimento sono Paolo Nutini e Alicia Keys".

Federica Carta è fidanzata con Lucas Bicego: un amore nato proprio ad Amici 16 - Anche Federica Carta è finita in più di un'occasione al centro del gossip della scuola di Amici 16 e tutto per via delle questioni di cuore. La cantante è infatti legata ad un ragazzo che abbiamo conosciuto nel corso dei Casting in onda su Real Time: lui si chiama Lucas Bicego e l'abbiamo visto alcune settimane fa proprio nello studio dello speciale di Canale 5 per una sfida che, purtroppo, non è andata bene per il ragazzo. La loro storia continua a gonfie ve e anche Lucas, nonostante non sia nella scuola, vanta un gran numero di fa e follower sui social. Ventuno anni e vicentino, Lucas è originario del brasile ed è riuscito a fare colpo sulla bella e dolce Federica. I due, quando Amici non li tiene lontani, stanno sempre insieme e non mancano romantiche dediche social come Amici 16, è amore tra Lucas Bicego e Federica Carta: "Vorrei essere vicino a te in questo momento ma purtroppo non si può, manchi tanto, torno presto".

