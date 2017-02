FRANCESCO GABBANI E LA SCIMMIA, MAGLIONI COLORATI E RITMO SFRENATO: COSÌ HANNO CONQUISTATO LA SALA STAMPA (FESTIVAL DI SANREMO 2017, 11 FEBBRAIO)- Francesco Gabbani e la sua scimmia sono destinati a rimanere nell'immaginario collettivo dei telespettatori del Festival di Sanremo 2017 ancora a lungo. La danza messa in scena sul palco dell'Ariston è già diventata un tormentone: ma l'avreste detto che durante l'esibizione di ieri di Gabbani, nella sala stampa che ogni sera vediamo in ordine durante le incursioni di Rocco Tanica, si stessero scatenando anche i compostissimi giornalisti? A riportarlo è stato Andrea Dianetti, che attraverso un video, visibile cliccando qui, ha dato conto di quanto accadeva nella sala stampa allestita al Palafiori durante l'esecuzione di Occidentali's Karma. Curiosi di vedere i giornalisti scatenati? Vi basti sapere che l'autore del video ha commentato:"Sembra di stare a Ibiza!". Insomma, Francesco Gabbani per la finale di oggi può contare su degli alleati in più...

FRANCESCO GABBANI E LA SCIMMIA, MAGLIONI COLORATI E RITMO SFRENATO: LA STRATEGIA DEL LOOK (FESTIVAL DI SANREMO 2017, 11 FEBBRAIO) - Difficilmente, ripensando al Festival di Sanremo 2017, potremo fare a meno di non citare Francesco Gabbani e la sua scimmia: il gorilla che, stando al testo di Occidentali's Karma, nudo balla. Un'accoppiata destinata ad ottenere un grande successo nelle radio, che fin da subito ha fatto sorridere il pubblico italiano: ma come c'è riuscita? L'idea di fondo dev'essere stata quella di voler sorprendere. In un contesto come quello dell'Ariston dove l'eleganza è tutto, come fare per distinguersi dalla massa? Magari portando un gorilla sul palco, oppure scegliendo un look appariscente, per molti addirittura improbabile. Addio alla giacca dunque: via libera a dei coloratissimi maglioni. Arancioni o azzurri, l'importante è che restino ben impressi nella memoria del pubblico. E c'è già, tra i telespettatori, chi si chiede dov'è possibile acquistarli, questi capi così unici. La risposta arriva presto: come riportato da pianetadonna.it, bisogna rivolgersi a Daniele Alessandrini, ideatore dell'omonimo brand bolognese di pret-a-porter. Se ci ricordiamo di Francesco Gabbani e della sua scimmia è anche grazie a lui!

