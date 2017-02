GEORGE MICHAEL/ Telefonata al 991, del compagno Fadi Fawaz: "Il cadavere è blu, rigido e freddo!". Ascolta l'audio

GEORGE MICHAEL, TELEFONATA AL 911 AUDIO: LE PAROLE IL GIORNO DEL RITROVAMENTO DEL CADAVERE (OGGI, 11 FEBBRAIO 2017) - George Michael ha perso la vita il 25 dicembre 2016 lasciando un vuoto incolmabile nel mondo della musica e dello spettacolo più in geneerale. Di oggi è la notizia che ci riporta le parole della telefonata al 911 arrivata il giorno del ritrovamento del corpo senza vita dell'artista riportate da TMZ. La chiamata è stata fatta dal compagno di George Michael, Fadi Fawaz, che sottolineava come il corpo fosse freddo, blu e rigido. Parole che fanno gelare il sangue e amplificano il dolore per la scomparsa di un cantante indimenticabile e una persona eccezionale. Staremo a vedere se arriveranno altre notizie e se queste parole pubblicate da un magazine online possano scuotere l'animo di altri artisti che hanno sempre dimostrato grandissimo attaccamento all'immagine e al cuore di un uomo che si era fatto volere bene davvero da tutti oltre che per il suo talento anche per la sua umanità.

CLICCA QUI PER LA TELEFONATA AL 911

GEORGE MICHAEL, TELEFONATA AL 911 AUDIO: LE PAROLE IL GIORNO DEL RITROVAMENTO DEL CADAVERE. LA DEDICA DI MIKA (OGGI, 11 FEBBRAIO 2017) - La morte di George Michael è stato motivo di dediche e di grande affetto anche al Festival di Sanremo 2017. Lo ha voluto ricordare per tutti Mika che era presente tra gli ospiti internazionali. L'artista di origini libanesi ha voluto cantare sul palco del Teatro Ariston la canzone ''Jesus to a child'' uno dei brani più amati di George Michael. Il brano è stato scritto nel 1996 e apparteneva all'album Older. Il pubblico ha dimostrato grande emozione e sono stati tantissimi anche i commenti da parte del pubblico che sui social network ha postato in continuazione proprio in merito a George Michael. E' rimasto molto emozionato dalla performance lo stesso Mika che aveva gli occhi lucidi alla fine della canzone per un cantante che ha sempre preso come punto di riferimento anche per la sua splendida carriera.

