GEPPI CUCCIARI, LA COMICA OSPITE ALL'ARISTON: SCHERZERÀ CON MARIA DE FILIPPI? (FESTIVAL DI SANREMO 2017, ULTIMA SERATA 11 FEBBRAIO) - Geppi Cucciari ospite al Festival di Sanremo 2017 nell'ultima puntata di oggi, 11 febbraio 2017: l'amatissima comica e attrice sarda, da anni icona della comicità italiana femminile, è una garanzia di risate e non è escluso che il suo humour vada a prendere di mira proprio la conduttrice donna di questa kermesse: Maria De Filippi. Nata Maria Giuseppina Cucciari, in arte Geppi, per la sarda non si tratta di una prima volta sul palco dell'Ariston: partecipò infatti anche al Festival di Sanremo 2012, nell'ultima puntata, come ospite. Allora c'era Gianni Morandi a condurre in coppia con Rocco Papaleo, e Geppi non sfigurò assolutamente, portando comicità, sorrisi, e anche momenti emozionanti, come il discorso sulla volontaria italiana allora sequestrata in Mali, Rossella Urru, sua compaesana. Durante quell'apparizione Geppi fece ironia anche su Belen Rodriguez, che creò scandalo ma anche sorpresa quando scese dalle scale con un vestito dallo spacco vertiginoso che faceva intravedere una farfallina proprio vicino alla parti intime, in un vedo-non vedo che lasciò milioni di italiani colpiti sia in positivo sia in negativo. Geppi decise così di scendere dalle scale dell'Ariston senza scarpe dicendo che "per rimanere impressi bisogna scendere le scale senza qualcosa", facendo un chiaro riferimento alla showgirl argentina.

GEPPI CUCCIARI, LA COMICA OSPITE ALL'ARISTON: SCHERZERÀ CON MARIA DE FILIPPI? (FESTIVAL DI SANREMO 2017, ULTIMA SERATA 11 FEBBRAIO) - Geppi, che nel 2012 grazie proprio alla partecipazione a Sanremo vinse il premio Regia Televisiva come "personaggio femminile televisivo dell'anno", ritroverà quella Maria De Filippi che la volle fortemente a timone di Italia's Got Talent, nel 2010-2011, in collaborazione con Simone Annichiarico. Geppi Cucciari lavora stabilmente in Rai, conducendo il programma "Per un pugno di libri" dal 2014 su Rai 3, e affiancando Massimo Gramellini ne Le parole della settimana, programma che va in onda ogni sabato e analizza, tra cronaca e politica, le parole chiave della settimana. L'attrice e comica, inoltre, attualmente è finita sui giornali di gossip per il travagliato divorzio con il marito Luca Bonaccorsi, dopo soli 4 anni di matrimonio. I due non si sono lasciati con serenità. Come se la caverà Geppi a Sanremo? Farà successo come nel 2012? Saprà colpire ancora, oppure cederà all'emozione di un palco così importante? E soprattutto: darà respiro a Maria De Filippi?

