GIADA PILLONI / La cantante saprà convincere Zerbi delle proprie qualità? (Amici 16, pomeridiano, 11 febbraio)

GIADA PILLONI, LA CANTANTE DEL TALENT DI CANALE 5: IL SERALE PASSA DA RUDY ZERBI (AMICI 16, POMERIDIANO, 11 FEBBRAIO) – Tra poche ore su Canale 5, Maria De Filippi conduce una nuova puntata pomeridiana del talent Amici 16. Un’edizione che si sta dimostrando piuttosto interessante anche grazie alla presenza di talenti dotati di grande potenzialità come nel caso della cantante sarda Giada Pilloni. Dotata di grandissima estensione vocale ed una voce graffiante la concorrente viene apprezzata per il modo in cui affronta le sfide e le situazioni: il neo più grande della cantante è la difficoltà di interpretare i brani in italiano, e di esaminarsi in maniera introspettiva, riuscendo a brillare anche nella nostra lingua, che esige maggior comprensione del testo, delle parole e dei suoi intenti. Tra i docenti che apprezzano Giada, primi fra tutti Carlo di Francesco e Fabrizio Moro, a cui piace l'attitudine sincera e un po' punk, la testardaggine e la forza emotiva: più dubbiosi, invece, gli avanguardisti Alex Braga e Boosta, che cercano di scavare nel personale mondo della cantante, suggerendo arrangiamenti e trucchi convincenti per valorizzarla. Molto restio, invece, è Rudy Zerbi, a cui Giada non arriva emozionalmente e che l'ha addirittura paragonata ad un cubo di plastica, per motivarla: è proprio questo professore che la cantante dovrà convincere, se desidera accedere alla fase serale del programma.

GIADA PILLONI, LA CANTANTE DEL TALENT DI CANALE 5: MAI IN SFIDA CON FEDERICA (AMICI 16, POMERIDIANO, 11 FEBBRAIO) – La giovane cantante sarda Giada Pilloni nel corso delle puntate mostrate nell’appuntamento pomeridiano di Real Time, ha dimostrato tanta voglia di prepararsi adeguatamente nel caso in questo sabato possa essere chiamata in causa. In particolare nella puntata le è arrivato l’annuncio di doversi recare nella sale prove per una lezione con il professor Fabrizio Moro. Giada non appena arrivata nella sala prova ha palesato a Moro il proprio malessere per il fatto di essere stata per la seconda settimana consecutiva relegata in panchina. La Pilloni ha sottolineato di essere all’altezza degli altri concorrenti e quindi di non ritenere giusto questa decisone. Moro per entrare maggiormente nel merito della questione ha voluto ascoltare prima l’esecuzione del pezzo preparato e quindi uno di Lady Gaga. Il professore gli fa notare come l’intensità proposta nel pezzo di Lady Gaga sia stata molto superiore rispetto al primo e quindi le chiede il perché della sua scelta. Giada racconta del suo malessere e della propria intenzione di sfidare Francesco escludendo a priori una contesa con Federica ritenuta fuori portata. Moro ha provato a far capire alla concorrente come debba avere maggior autostima e sfruttare al meglio il talento di cui è provvista.

© Riproduzione Riservata.