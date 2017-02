Ghost Movie 2 - Questa volta è guerra/ Su Rai Movie il film con Marlon Wayans e Jaime Pressly

GHOST MOVIE 2 - QUESTA VOLTA È GUERRA, IL FILM IN ONDA SU RAI MOVIE OGGI, 11 FEBBRAIO 2017: IL CAST - Ghost Movie 2 - Questa volta è guerra è il film in onda su Rai Movie oggi, sabato 11 febbraio 2017 alle ore 23.15. La pellicola è stata prodotta nel 2014 per la regia Michael Tiddes e appartiene al genere dei film comici. Nel cast gli attori protagonisti, che danno volto sono Marlon Wayans, Jaime Pressly, Essence Atkins e Steele Stebbins. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

GHOST MOVIE 2 - QUESTA VOLTA È GUERRA, IL FILM IN ONDA SU RAI MOVIE OGGI, 11 FEBBRAIO 2017: LA TRAMA - Malcolm è un giovane, che si trova in auto con suo cugino Ray-Ray. I due ragazzi stanno portando in ospedale la fidanzata di Malcolm, Kisha. La ragazza ha perso i sensi, perchè il suo compagno l'ha picchiata, in quanto si era accorto che la giovane era posseduta. Durante il tragitto, Kisha si risveglia e attacca Malcolm e Ray-Ray. I tre fanno così un incidente stradale, in cui la ragazza muore, a causa delle ferite riportate. Passa il tempo e Malcolm incontra una donna di nome Megan. Quest'ultima ha appena divorziato e ha due figli, che si chiamano rispettivamente Becky e Wyatt. Subito Malcolm scopre di essere innamorato di Megan e i due si fidanzano. La coppia, insieme con Becky e Wyatt e il cane Shiloh Jr., va a vivere in una grande casa. Megan, ad un certo punto, compra una bambola di nome Abigail. La donna posa la marionetta su una sedia, nella sua camera da letto. Presto Malcolm scopre che la bambola riesce a muoversi e un giorno fa anche del sesso con Abigail. In contemporanea il ragazzo trova una cassetta, in cui un mostro uccide tre persone, impiccandole sotto ad un albero. In più nell'abitazione dove vive il giovane gli oggetti si spostano da soli. Allora Malcolm racconta le stranezze che succedono nella sua casa ad un Professore di nome Walde. Quest'ultimo comunica al ragazzo che nella sua villa c'è sicuramente una presenza demoniaca. Successivamente, Malcolm riceve sul telefonino delle foto della bambola Abigail e, tornato a casa, scopre che quest'ultima ha bruciato tutti i suoi vestiti. Il giovane racconta alla moglie Megan e ai figli che Abigail è posseduta e che cerca di sedurlo e stalkerizzarlo. Sfortunatamente per Malcolm, Megan, Becky e Wyatt all'inizio non credono alla sua storia. Un giorno, l'uomo scopre che la sua fidanzata Kisha è resuscitata inspiegabilmente e che è andata a vivere vicino a casa sua. Poco dopo, Kisha va a parlare con Megan e le racconta che lei e Malcolm erano fidanzati. Il ragazzo, mentre si trova in camera da letto, decide di bruciare la bambola Abigail e di buttarla nel cassonetto. Quando torna in camera scopre che Abigail si trova intatta sulla sedia della stanza. Malcolm dunque chiede aiuto a Padre Williams. Il prete, insieme con due esperti di paranormale, riesce a liberare la casa dalla presenza demoniaca che la infesta. Tutto sembra andare per il meglio, fino al giorno in cui Kisha, posseduta, attacca improvvisamente Malcolm e Megan mentre guardano la televisione.

© Riproduzione Riservata.